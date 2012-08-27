Abdüllatif Şener: Türkiye Partisi'ni kapattık

Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, "Partimizi hukuken kapattık. Çünkü meclis dışı muhalefetin kendini kamuoyuna duyurmasında çok büyük güçlükler var. Medyanın ve sivil toplumun suskun olduğu bir dönem yaşıyoruz" dedi.

Şener bu açıklamaları hurriyet.com.tr'den Aysel Alp'e yaptı.

İmkanların partiyi sürdürmeye elverişli olmadığını söyleyen Şener, “Maliyetli bir şey, kurduğumuz günden beri finansman sıkıntıları yaşadık” dedi. Siyasetin kullandığı paranın yüzde 70’ini iktidar partisinin kullandığını, Hazine yardımından sadece 3 partinin yararlanabildiğini vurgulayan Şener, “Bu da siyasi partiler arasında adaletsizliği getiriyor. Medya ve sivil toplumun iktidar tarafından kontrol ediliyor olması karşısında meclis dışı muhalefetin kendini kamuoyuna duyurmasında çok büyük güçlükler var” dedi.

Abdüllatif Şener, “Böyle bir ortamda finansman sorununun çözümlendiği, hem medya ayağının oluştuğu hem de STÖ bağlantılarının da olacağı yeni, güçlü bir siyasi hareketin ortaya çıkması halinde başta ben olmak üzere Türkiye Partisi kadroları olarak yeni oluşumu takip etmeye devam edeceğiz. Toplumda derinden derine büyük bir birikim var. Bunun sonucunda daha geniş tabanlı, medya, finans ve sivil toplum desteğiyle bir hareketin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bunun ortaya çıkması için çaba da harcayacağım” diyerek siyasete devam edeceği mesajını verdi.

'İktidar kendi ayağına kurşun sıkıyor'

Şener, “Vatandaş hükümet politikalarından kaygılı. Dış politikada, komşularımızla olan ilişkilerde, etrafımızda kamu otoritesinin olmadığı alanlar doğdu. Böyle bir ortamda terör en büyük risktir ve etrafımızda bu ortamın oluşmasında maalesef iktidarın büyük payı var. Etrafımızda güvensiz ortamın oluşmasına destek veren iktidar aynı zamanda kendi ayağına kurşun sıkıyor demektir. Bu gelişmeler Türkiye’nin ekonomik dengelerini de etkiliyor. Büyümedeki düşüş, 2013 ve 2014’ün rahat geçmeyeceğini düşünüyorum. Rakamları değiştirerek ekonomiyi düzeltemezsiniz” dedi. Şener, AKP’ye mesafesinin bıraktığı noktada olduğunu, Başbakan'ın ülke için büyük talihsizlik olduğunu, yanlışları tenkit edilemediği için ülkeyi büyük felaketlere sürüklediğini iddia etti.

Son seçimlerde bağımsız aday olarak girmiş ama seçilememişti

Son seçimlerde Sivas’dan bağımsız aday olan Şener, Genel Başkanlık görevinden ve partisinden ayrılmış, 17 bin oy almasına rağmen seçilememişti. Şener, yeniden Genel Başkanlık görevine dönmedi. Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğan 58 yaşındaki Şener, Refahyol ve AKP hükümetlerinde Maliye Bakanı ve Başbakan yardımcısı olarak görev aldı, milletvekili olarak 4 dönem parlamentoda bulundu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren Şener, Gazi Üniversitesinde doktora yaptı. AKP’nin kurucuları arasında yer alan Şener, partisi ile yaşadığı görüş ayrılıkları sonrası 2007 seçimlerinde aday olmadı ve AKP ile yolları ayrıldı. 25 Mayıs 2009’da ise Türkiye Partisini kurarak Genel Başkanlık görevini üstlendi. 12 Haziran 2011 seçimlerinde yasa gereği partisinden istifa etti ve Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi.