Abdüllatif Şener: MHP, HDP, İyi Parti ve CHP diyalog içinde olmalı

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, muhalefetin yeni dönemde Meclis’te kötü bir başlangıç yaptığını belirterek, "MHP, HDP, İyi Parti ve CHP'nin diyalog içinde olabilmesi" gerektiğini söyledi.

CHP Konya Milletvekili Şener, parlamentonun yetkilerinin kısıtlandığı ve OHAL yönetiminin kalıcılaştırıldığı bu süreçte muhalefetin nasıl rol üstlenmesi gerektiğini Mezopotamya Ajansı’na değerlendirdi.

Aklıselim sahibi milletvekilleri birlikte hareket etme lüzumunu hissedeceklerdir

Muhalefetin parlamentoda ilişkilerinin güçlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Şener, aksi halde parlamentonun yasa yapma yetkisinin bile ortadan kalkabileceği öngörüsünde bulundu. Parlamentoda grubu bulunan bulunmayan bütün muhalefet partilerinin de ortak bir demokrasi paydasında buluşması ve ortak bir direnç göstermeleri gerektiğini belirten Şener, “Yani parlamento, demokrasiye ve gelişmelere karşı bir direniş merkezi olmalıdır. MHP, HDP, İyi Parti ve CHP diyalog içinde olabilmelidir. Zaten öyle konular gelecek ki aklıselim sahibi milletvekillerinin tamamı bu konulara karşı birlikte hareket etme lüzumunu hissedeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Diğer parti gruplarındaki vekillere selam vermekten çekiniyorlar

Şener, yeni dönemde muhalefetin Meclis’teki ilişkilerine dair izlenimlerini şöyle paylaştı:

“İlk günden itibaren baktım partiler arasında birbirlerine karşı biraz kaygı var. Bu, milletvekilleri biraz daha acemi oldukları için olabilir. Diğer parti gruplarındaki vekillere selam vermekten çekiniyorlar. Ama bu aşılacak bir şeydir. Sıkı bir şekilde sadece gruplar arasında değil, milletvekillerinin bireysel olarak birbirleriyle sürekli temas halinde olması lazım. Bu temaslar, ortak düşünce biçiminin gelişmesini ve ortak eylem geliştirme anlayışını güçlendirecektir diye düşünüyorum.”

Kurultay tartışmalarına girmek doğru olmaz

Şeney, CHP’de süren kurultay krizine ilişkin kendisine yöneltilen soruyu şöyle yanıtladı:

“Ben kurumsal olarak iki aydır partinin üyesiyim. Başlar başlamaz kurultay tartışmalarına girmek çok da doğru olmaz ama mevcut yönetim beni aday listesine koymuştur milletvekili oldum. Dolayısıyla benim açımdan etik olarak şuanda Genel Merkezin yanında durmam gerekir diye düşünüyorum.”