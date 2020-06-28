Abdüllatif Şener'den Erdoğan'a: Egemen Bağış aklıma geldikçe içim yanıyor, uzatma al onu ordan!

Eski AKP kurucularından ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterek, Egemen Bağış'ın görevden alınmasını istedi. Şener, ''İşte bu yapılmaz. Gayretullah’a dokunur! Dokunur be Reis! Uzatma al onu ordan!'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Eylül 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, hakkındaki 'yolsuzluk' iddiaları sonrası 2013'te bakanlık görevinden istifa eden eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atandı.

CHP'li Abdüllatif Şener, Twitter üzerinden Erdoğan'a seslenerek, ''Egemen Bağış aklıma geldikçe içim yanıyor! Kur’an ayetleriyle dalga geçti, Erdoğan onu ödüllendirdi. Önce Saray'a danışman aldı, sonra büyükelçi yaptı. İşte bu yapılmaz. Gayretullah’a dokunur! Dokunur be Reis! Uzatma al onu ordan!'' ifadelerini kullandı.

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