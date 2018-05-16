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Abdüllatif Şener 2012: Kudüs İsrail'in başkenti ilan edilecek ve buna en çok Erdoğan yardım edecek...

"Aynı Erdoğan İsrail Kudüs'ü işgal ettiğinde bağıracaktır, kızacaktır"

16 Mayıs 2018 15:15

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Abdüllatif Şener'in, 2012'de Kudüs'le ilgili olarak yaptığı açıklama, sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

O dönem CNN Türk'te Enver Aysever'in hazırlayıp sunduğu "Aykırı Sorular" programına katılan Şener, "Bunu yazın bir tarafa. Kudüs’ü Başkent yapacaklar ve İsrail’in Kudüs’ü başkent yapmasına yönelik gelişmeleri ortaya çıkaran, bu yolu açan ve destekleyen sayın Erdoğan’dır. Aynı Erdoğan İsrail Kudüs’ü işgal ettiğinde bağıracaktır, kızacaktır” demişti. 

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ilan etmişti. Söz konusu açıklamadan birkaç ay sonra ABD büyükelçiliği, Kudüs'e taşınmış, protestolarda 60 Filistinli hayatını kaybetmişti. 

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