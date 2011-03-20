-ABDULLAH UÇMAK SUÇLAMAYI REDDETTİ İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Abdullah Uçmak'ın emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddettiği bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İbrahim Tatlıses, özel bir televizyon kanalındaki programından çıktıktan sonra, 14 Mart'ta saat 00.15 sıralarında Şişli Eski Büyükdere Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce 34 AP 3843 plakalı otomobiline uzun namlulu silahla ateş edilmesi sonucu, menajeri Buket Çakıcı'yla birlikte yaralandığı hatırlatıldı. Açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine şube müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin azmettirildiği belirlendi. -İKİ KEZ KEŞİF YAPMIŞLAR- Azmettirici olduğu bildirilen kişinin talimatları doğrultusunda zanlılara iki kez keşif yaptırıldığı, zanlıların birbirleriyle telefonla görüştüğü anlaşıldı. Azmettiren zanlının yakalanmamak için plan yaptığı, olayı gerçekleştiren zanlılarla bağlantısının tespit edilememesi için iki yeni cep telefonu ile sim kartı aldığı, olay günü bu telefonları kullandığı belirlendi. Zanlının, saldırıdan önce de olay yeri yakınlarında araçtan inerek diğer zanlıları buradan yönlendirdiği, İbrahim Tatlıses'in binadan ayrıldığını zanlıların birinden öğrendiği tespit edildi. Azmettiricinin bu bilgiyi saldırıyı gerçekleştirecek kişilere aktardığı, zanlıların uzun namlulu silahla ateş ederek İbrahim Tatlıses ve Buket Çakıcı'yı yaraladığı belirlendi. -CEP TELEFONLARINI KIRDILAR- Zanlıların olayın ardından irtibat için kullandıkları cep telefonları ve sim kartları kırdığı tespit edildi. Polis ekipleri, 16 Martta, Balıkesir'in yanı sıra İstanbul'da Avcılar, Esenyurt, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Üsküdar, Pendik, Sancaktepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 45 adrese düzenledikleri operasyonda, biri uzun namlulu 6 silah ele geçirdi, 16 zanlıyı gözaltına aldı. Olayda kullanılan otomobilin azmettirici tarafından kiralandığı, saldırıdan sonra tekrar kiralama şirketine teslim edildiği belirlendi. Olay sırasında kullandıktan sonra kırılan cep telefonları ve sim kartları da bulundu. -SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH GÖLETTE BULUNDU- Olayda kullanılan Kalaşnikof marka silah, Kurtköy'deki gölette Deniz Liman Şube Müdürlüğü görevlilerince bulundu. Zanlılardan birinin yaşının 18'den küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, oradan çocuk mahkemesine gönderildiği, buradan da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildiği, olayda kullanılan aracın sürücüsünün dün tutuklandığı, gözaltına alınan 8 zanlının emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Azmettirici olduğu bildirilen kişi ile bir kadının da aralarında bulunduğu 6 zanlının işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Bu arada, azmettirici olduğu bildirilen Abdullah Uçmak'ın emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddettiği, diğer zanlıları tanımadığını söylediği öğrenildi. Adliyeye çıkarılan diğer zanlıların Uçmak'ın kadın arkadaşı N.E, saldırıda silahı kullandığı belirtilen E.A. ile Y.A, M.A. ve A.A. olduğu öğrenildi. Zanlılara yönelik operasyon ile saldırı anına ilişkin görüntülerin yer aldığı CD, basın mensuplarına dağıtıldı. Emniyet Müdürlüğünce dağıtılan bilgi notunda, ''İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerine karşı geçmiş dönemde yürüttüğümüz ve birçok organize suç örgütünün çökertildiği başarılı operasyonlara hassasiyetle ve titizlikle devam etmektedir. Bu mücadelemizde vatandaşlarımızdan aldığımız büyük destek bizi son derece memnun etmekte ve motivasyon kaynağımız olmaktadır'' denildi.