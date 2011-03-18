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ABDULLAH UÇMAK SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A)

18 Mart 2011 02:12

-ABDULLAH UÇMAK SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında Abdullah Uçmak'ın da bulunduğu 14 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sorgulandıkları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden, saat 23.00 sıralarında yoğun güvenlik önlemleri altında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, motorize polis ekiplerinin eskortluğunda tekrar emniyete götürüldü.

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