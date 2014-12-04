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Yaşam

Abdullah Tivnikli'nin ağabeyi Fahreddin Tivnikli yaşamını yitirdi

Başbakan Davutoğlu, Fahreddin Tivnikli'nin cenaze törenine katılmak için programını yarıda kesti

04 Aralık 2014 16:57

Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören işadamı Fahreddin Tivnikli bu sabah hayatını kaybetti.

Eksim Yatırım Holding'den yapılan açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören 59 yaşındaki Fahreddin Tivnikli'nin bu sabah erken saatlerde rahatsızlığının arttığı ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. 

Açıklamada, iş adamı Fahreddin Tivnikli'nin uzun yıllar ulusal ve uluslararası bir çok hayır ve vakıf çalışmasına öncülük ettiği kaydedildi. Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli'nin ağabeyi ve Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin de damadı olan Tivnikli'nin cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Küçük Çamlıca Çilehane Camii'nden kaldırılacağı ifade edildi. 

 

Davutoğlu programını iptal etti

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılacak çözüm süreci toplantısı iptal oldu. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, iş adamı Abdullah Tivnikli'nin ağabeyi Fahreddin Tivnikli'nin cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'a gidiyor.

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