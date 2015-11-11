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Abdullah Öcalan'ın yeğeni ölü bulundu

Cenazesi Türkiye'ye gönderildi

11 Kasım 2015 14:02

Abdullah Öcalan'ın, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan yeğeni Hüseyin Yıldırım bir depoda ölü bulundu. İntihar ettiği tahmin edilen Yıldırım'ın cenazesi defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderildi. 

CNN Türk'ün haberine göre Abdullah Öcalan'ın Viyana'da yaşayan kız kardeşi Ayni Yıldırım, 8 ay önce kaybolan oğlu Hüseyin Yıldırım'ın bulunması için güvenlik güçlerine başvurdu. Ancak, aradan geçen süre içerisinde Yıldırım'a ulaşılamadı.

Birkaç gün önce Yıldırım ailesinin oturduğu bölge yakınındaki bir depoda gelen kötü kokular üzerine yapılan incelemede, Hüseyin Yıldırım'ın cesedi bulundu. 

Yapılan incelemede iple kendisini asarak intihar ettiği belirlenen Yıldırım'ın cesedi, otopsi yapılması ardından ailesine teslim edildi. 

Ailesi, intihar ettiği belirtilen Hüseyin Yıldırım'ın cenazesini işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirdi.

Yıldırım'ın doğum yeri olan Halfeti ilçesinin Ömerli Mahallesi'ne defnedileceği bildirildi.

 

 

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