'Abdullah Öcalan'ın İmralı’daki odası değişiyor'

1999’da yakalandıktan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve İmralı Adası’nda infazı gerçekleştirilen Abdullah Öcalan’ın 14 yıl önce tutuklandığında kaldığı eski odasına taşınacağı öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Adalet Bakanlığı, bu kararıyla Öcalan için ayrı bir bina yapılacağı yönündeki tartışmalara da son vermeyi hedefliyor. Şu anda F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki odasında cezasını çeken Öcalan, tuvalet ve banyosu dâhil 11.81 metrekarelik bir alanda kalıyor.

Yeni odada rutubet yok

Yeni oda, Öcalan adaya geldikten sonra yapılan yeni bir yapı... Ancak odanın ana binayla bağlantısı bulunuyor. Kullanım alanı 20 metrekarenin üzerindeki yeni alanda Öcalan’ın şikâyet ettiği rutubet ortamı da yok. Odayla ilgili temizlik, bakım, onarım çalışmalarının tamamlanması ve alınacak onayın ardından Öcalan’ın yeni yerine geçmesi bekleniyor.

Yeni odasına çıkmak için gün sayan Öcalan’ın şu anda yaşadığı yerde de bazı hakları bulunuyor. Bu haklar yeni yere taşındığında da aynen korunacak. Buna göre Öcalan, 32 metrekarelik spor odası ve 20 metrekarelik hobi odası ve derslikten faydalanıyor. Belli saatlerde havalandırmaya çıkabiliyor. Aynı zamanda yalnız kalmaması için İmralı’da kalan altı mahkûmla da temas halinde oluyor.