"Abdullah Öcalan'ın doktoru 'FETÖ' imamı çıktı" iddiası

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren ve kendini "Polis memuruydum, bir dönem de FETÖ imamıydım" diye tanıtan gizli tanığın ifadesinde "Abdullah Öcalan'ın doktoru da FETÖ imamı" iddiası yer aldı.

Öcalan, 1999 yılından bu yana İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; 'Kartal' kod adlı gizli tanık, 2009 yılında Ankara Emniyeti'nin sivil imamlarından birinin kendisini aradığını ve “Doktor Selçuk abi pasaport almak için gelecek, yardımcı ol” dediğini öne sürdü; sözlerine şöyle devam etti:

'Zengin bir ailenin çocuğu'

“Doktor Selçuk emniyete geldi, evrakları memur arkadaşa verdi. Daha sonra bayan memur arkadaş ‘S. N. bey, S.N. bey' diye bağırmaya başladı. Ancak ben gelen kişinin adını Selçuk biliyordum. Daha sonra bayan memur arkadaş, ‘abi senin getirdiğin adamın evrakı için sesleniyorum, cevap vermiyorsun' dedi. Böylece bu kişinin gerçek adını öğrendim.”

“Bu şahıs hakkında araştırma yapınca bu kişinin Gaziantep'te zengin bir ailenin çocuğu olduğunu, Ankara'daki bir sağlık ocağında gerçekten doktorluk yaptığını ve daha sonra da Adalet Bakanlığı bünyesinde Abdullah Öcalan'ın doktoru olarak İmralı'da görevlendirildiğini öğrendim.”

'Kartal' kod adlı 'gizli tanık', "FETÖ ile Ankara'da Çevik Kuvvet'e atandığında tanıştığını daha sonra örgüt içinde imamlığa kadar yükseldiğini" iddia etti. Gizli tanık, "Süleyman Uysal'ın da 2004'te Ankara Emniyeti'ndeki polislerin imamlığına getirildiğini iddia etti ve “Uysal'ın rütbesiz, polislerin imamı olduğunu öğrendim. Uysal geldiği zaman yanında Selçuk isimli bir kişi vardı” dedi.