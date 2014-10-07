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Abdullah Öcalan’ın ablası Havva Keser toprağa verildi

Cenaze töreninde Mehmet Öcalan, ağabeyi Abdullah Öcalan ile Havva Keser’in çerçeveli fotoğrafını taşıdı

07 Ekim 2014 16:49

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 75 yaşındaki kardeşi Havva Keser bugün toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Mehmet Öcalan, abisi Abdullah Öcalan ile Havva Keser'in fotoğraflarını taşıdı. 

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, geçen ay Özel Adana Hastanesi’ne kaldırılan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi  10 çocuk annesi 75 yaşındaki Havva Keser, yüksek tansiyon, diyabet hastalığı ve beyin kanaması teşhisiyle tedaviye alındı. Yoğun tedavi gören Havva Keser dün sabah kurtarılamadı. 

Merkez Yüreğir İlçesi’ne bağlı Yakapınar Mahallesi’nde oturan Havva Keser’in cenazesinin evinin bulunduğu yerde toprağa verilmesine karar verildi. Keser’in cenazesi bu sabah Özel Adana Hastanesi morgundan alındı. Morg önünde Havva Keser’in kardeşleri Mehmet Öcalan, Fatma Öcalan ile oğlu Osman Keser, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna, HDP Milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Meral Danış Beştaş hazır bulundu. 

Yüreğir Belediyesi’ne ait cenaze aracına konulan Havva Keser’in cenazesi, yaklaşık 50 araçlık konvoyla Asri Mezarlık’a taşındı. Cenaze aracına binen Mehmet Öcalan, ablası ile ağabeyi Abdullah Öcalan’ın birlikte olduğu çerçeveli fotoğrafı elinde taşıdı. Havva Keser’in kızı Fatma Türk de tabutun yanında yürüyüp, gözyaşı döktü.

 

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