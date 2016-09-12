Abdullah Öcalan: Sorunu 6 ayda çözebiliriz

İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden kardeşi Mehmet Öcalan, PKK liderinin "Bizim projelerimiz vardır, o önceki süreci biz yok etmedik. 6 ayda bu sorunu çözeriz, bu kör bir savaştır. Artık bu kan, gözyaşı dursun" dediğini aktardı.

PKK liderinin bayram arefesinde yapılan görüşmede gönderdiği mesajı Diyarbakır'da okuyarak kamuoyu ile paylaşan Mehmet Öcalan Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.

Açıklamayı, Diyarbakır'da 50 Kürt siyasetçinin açlık grevi yaptığı DBP il binasında yapan Mehmet Öcalan, kardeşinin ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmemesini eleştirerek "İki seneden beri bu yasal ve demokratik hakkımız, sistem ve devlet tarafından gasp ediliyor" diye konuştu.

Öcalan'dan haber alma talebiyle sekiz gün önce açlık grevi başlatan DBP ve HDP'li siyasetçi ve aydınlar da, taleplerinin karşılık bulduğunu söyleyerek açlık grevine son verdi.

Aralarında HDP milletvekilleri ve DBP'li belediye başkanlarının olduğu 50 kişi, 15 Temmuz'dan beri haber alamadıkları ve can güvenliğinden endişe duyduklarını söyledikleri PKK lideri Öcalan ile görüşün sağlanması için süresiz açlık grevi başlatmışlardı.

"Devlet samimi olsaydı bu kadar insan ölmezdi" diyen Öcalan, "Devlet işaret ederse bu sorun çok uzun süre devam etmez çözülür" diyerek hükümetin sorumluluğuna dikkat çekti.

Mehmet Öcalan'ın aktardığına göre Abdullah Öcalan, "Bizim projelerimiz vardı, devlet bu projelere hazırsa biz bu projeleri 6 ayda hayata geçirebiliriz. Eğer devlet samimi olsaydı bu sorun şimdiye kadar çözülürdü bu kadar insan ölmezdi" dedi.

Öcalan ayrıca "Devlet hazırsa iki adamını buraya gönderir. Bu sorun ağır sorundur, projelerimiz hazırdır, 6 ayda bu sorunu çözeriz, bu kör bir savaştır kimsenin kimseyi yeneceği bir savaş değildir. Belki 80 sene daha devam edebilir, ölen insanlara yazıktır, artık bu kan ve gözyaşı dursun" çağrısı yaptı.

Çözümün tek taraflı olamayacağını belirten Abdullah Öcalan, kardeşi ile gönderdiği mesajında, "En büyük taraf devlettir, devlet işaret ederse bu sorun çok uzun süre devam etmez çözülür" dedi.