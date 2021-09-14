Abdullah Öcalan'ın 8 avukatı 'terör örgütü üyeliğinden' hakim karşısında

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 8 avukatı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 33.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ali Maden, Cengiz Yürekli, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca, Baran Doğan ve Suat Eren ile avukatları salonda hazır bulunurken, İnan Akmeşe duruşmaya katılmadı.

"Sadece hukuki görüş alışverişinde bulunduk"

Duruşmada savunma yapan avukat Ali Madenci, bahsedilen tarihlerde bahse konu olan kişilerle görüşmeye gittiklerini söyleyerek, "Sadece hukuki görüş alışverişinde bulunduk. Hukuki anlamda yardım ettik. Görüşme sırasında herhangi bir not tutmadık. Kendi, başka diğer programlarımıza baktık. Bu kadar basit bir konunun tekrar ele alınmasını doğru bulmuyoruz. Böyle bir oluşum olduğunu da düşünmüyorum. Beraatımı talep ediyorum’’ dedi.

“Öcalan ile hiçbir şekilde görüşemedim”

Avukat Cengiz Yürekli ise savunmasında, "Öcalan ile görüştüğüm söyleniyor ve bu bir suç olarak görülüyor. Ben İmralı’ya da gitmedim, Öcalan’la da görüşmedim. Hiçbir şekilde görüşemedim. Burada esas olan görüştüğüm değil, niye görüşemediğimdir’’ ifadelerini kullandı.

“Ben örgüt üyesiysem neden 10 yıl beklediniz”

Savunmasında hazırlanan iddianamenin iade edilmesi gerektiğini vurgulayan avukatlardan Suat Eren ise, "Suçun vasfına dair yapılan bir tespit yok. Ben örgüt üyesiysem neden 10 yıl beklediniz? İçi boş bir soruşturma. Bu dosyada mevcut delil itibariyle derhal beraatıma karar verilmesini talep ediyorum’’ diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Üzerlerine atılı suçlara karşın savunma yapan diğer avukatlar ise beraatlarını istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, İnan Akmeşe’nin savunmasını yapması için bir sonraki duruşma hazır edilmesine karar verdi. Sonraki celse tanıkların dinlenmesine karar veren heyet, MİT kumpası olarak bilinen dosyanın gönderilmesi için İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi. (İHA)