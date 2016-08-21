"Abdullah Öcalan, Fethullah Gülen ile mektuplaşıyordu"

Çözüm süreci döneminde, İmralı’ya Abdullah Öcalan ile görüşmeye giden HDP heyetinin, Öcalan'ın yazdığı mektubu TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'e gönderdiği iddia edildi.

Sözcü'de "Apo'yla FETO mektup arkadaşı çıktı" başlığıyla yayımlanan haberde Bingöl'ün kanaat önderleri arasında gösterilen iş adamı Nihat Karaarslan'ın, "Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşüldüğü zaman, resmi olarak HDP heyeti gittiği zaman heyet oradan geri döndüğünde 2 tane mektup yolladı. Bir Kandil'e gönderdi, bir de Pensilvanya'ya gönderdi. Eğer bu adamın bu yapıyla işbirliği yoksa İmralı'da PKK davasından yatan bir adam, Pensilvanya'ya Ahmet Türk ile birlikte niye mektup yollasın?" dediği aktarıldı.

Gazetenin bugünkü nüshasında (21 Ağustos 2016) yayımlanan haber şöyle:

Dinci hainlerle bölücü hainlerin yıllardır Türkiye'yi yıkmak için iş birliği içinde olduğu ortaya çıktı. Güneydoğulu iş adamı, Bingöl'ün kanaat önderleri arasında gösterilen Nihat Karaarslan "FETÖ ve Abdullah Öcalan aynı yerden kullanılıyor" dedi.

PKK ve FETÖ'nün kirli ittifakını gözler önüne seren yeni bir iddia ortaya atıldı. Baş terörist Abdullah Öcalan ile İmralı'da, HDP heyetinin görüştüğü dönemde, Öcalan kaleminden yazılmış iki mektubun birisinin Kandil’e, diğerinin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’e gönderildiği belirtildi. İs adamı Nihat Karaarslan anlattı: “Öcalan’ın FETÖ ile işbirliği yoksa, Pensilvanya'ya Ahmet Türk ile birlikte niye mektup yollasın”dedi.

FETÖ, Öcalan mazisi

Karaarslan, “ 1961'e baktığımız zaman Fethullah Gülen, Komünizmle Mücadele Derneği'nin Erzurum temsilcisidir. Tapu, kadastro döneminde Abdullah Öcalan'ın okul okuduğu dönemde o da aynı Komünizmle Mücadele Derneği'nin elemanıdır. Dolayısıyla bunlar birlikte çalıştığı için o dönemlerde ne yapıldı?”dedi.

Danışıklı terör

Ergenekon olayını da sulandıranın Fethullah Gülen olduğunu kaydeden Karaarslan, “PKK ve FETÖ'nün bağları hala devam ediyor. Devam etmesi bugün açık ve net bir şekilde ortadadır. Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşüldüğü zaman, resmi olarak HDP heyeti gittiği zaman heyet oradan geri döndüğünde 2 tane mektup yolladı. Bir Kandil'e gönderdi, bir de Pensilvanya'ya gönderdi. Eğer bu adamın bu yapıyla işbirliği yoksa İmralı'da PKK davasından yatan bir adam, Pensilvanya'ya Ahmet Türk ile birlikte niye mektup yollasın?” ifadelerini kullandı.