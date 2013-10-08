Abdullah Öcalan: Demokratikleşme paketi bizimle ilgili değildir

Kardeşi Abdullah Öcalan'ı İmralı Cezaevi'nde ziyaret eden Mehmet Öcalan, dönüşte, Abdullah Öcalan'ın demokratikleşme paketine ilişkin "Paket bizimle ilgili değildir. Hükümetin ve devletin hazırladığı bir pakettir" dediğini aktardı. Öcalan kardeşinin konu ile ilgili 15 Ekim'de bir açıklama yapacağını belirtti.

Mehmet Öcalan, kendisini bekleyen gazetecilerin "Görüşmeniz nasıl geçti" şeklindeki sorusunu, "Görüşmeyi BDP heyeti ve milletvekilleri yürütüyor. Süreçle ilgili şunu söyleyebilirim. ’Paket sürece bağlı mı?’, bağlı değilse bilemiyorum. Öcalan, ’Paket bizimle ilgili değildir. Hükümetin ve devletin hazırladığı bir pakettir. Şu aşamada benim yapacağım bir şey yoktur. Ben düşüncelerimi 15 Ekim’de açıklayacağım" diye yanıtladı.

Mehmet Öcalan, "Abdullah Öcalan’ın yapması beklenen açıklama ile ilgili bir bilgi verembilirmisiniz ?" sorusuna ise "Ben ip ucu veremem. 15 Ekim’de gerekeni açıklayacaktır" dedi. Mehmet Öcalan ve diğer mahkum yakınları daha sonra Gemlik’ten ayrıldı.