Abdullah Kiğılı: Yeni deliller var, ortalık karışacak

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Aziz Yıldırım hakkında verdiği 'yeniden yargılama' ve 'infazın durdurulması' talebinin kabul edilmesi hakkında 'Yeni deliller var, ortalık karışabilir' değerlendirmesinde bulundu.

TRT Spor'a bağlanan Abdullah Kiğılı şunları söyledi:

"Yeni deliller ortaya çıkacak. O günlerde istenilmeyen, gelmesi gereken kişiler kabul edilmemişti. Bunların hepsi ortaya çıkacak. Ortalık çok karışabilir; onu da söyleyeyim.

Bu kolay bir iş değil. 3 yıldır üzerimizdeki bu yük yavaş yavaş ortadan kalkacak. Mahkeme heyetinden talep ettiğimiz o kişiler mahkemeye gelecek. Savcı da, mütaalasında bundan bahsetmişti. Yeni delillerimiz var. İlk kez sunacağımız deliller olacak. Bunların hepsini sunacağız."