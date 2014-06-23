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Spor

Abdullah Kiğılı: Yeni deliller var, ortalık karışacak

Fenerbahçe Başkan Vekili Abdullah Kiğılı, şike davasında verilen karara ilişkin, '3 yıldır üzerimizdeki bu yük yavaş yavaş ortadan kalkacak' diye konuştu

23 Haziran 2014 21:14

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Aziz Yıldırım hakkında verdiği 'yeniden yargılama' ve 'infazın durdurulması' talebinin kabul edilmesi hakkında 'Yeni deliller var, ortalık karışabilir' değerlendirmesinde bulundu.

TRT Spor'a bağlanan Abdullah Kiğılı şunları söyledi:

"Yeni deliller ortaya çıkacak. O günlerde istenilmeyen, gelmesi gereken kişiler kabul edilmemişti. Bunların hepsi ortaya çıkacak. Ortalık çok karışabilir; onu da söyleyeyim.

Bu kolay bir iş değil. 3 yıldır üzerimizdeki bu yük yavaş yavaş ortadan kalkacak. Mahkeme heyetinden talep ettiğimiz o kişiler mahkemeye gelecek. Savcı da, mütaalasında bundan bahsetmişti. Yeni delillerimiz var. İlk kez sunacağımız deliller olacak. Bunların hepsini sunacağız."

 

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