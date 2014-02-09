Abdullah Gül'ün Twitter hesabını kapattırmak mümkün mü?

İnternet kullanımında kısıtlamalar getiren yasa tasarısının TBMM tarafından onaylanmasının ardından muhalefetin, ' internet yasasını' onaylaması halinde spam ve unfollow kampanyası başlatılacağını açıklaması Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün twitter hesabının askıya alınıp alınamayacağı sorusu akıllara getirdi. Ancak, Cumhurbaşkanı Gül’ün @cbabdullahgul isimli twitter hesabının ‘onaylanmış’ bir hesap olduğu için askıya alınamayacağı öğrenildi.

Twitter, önemli kişiler ve markalar için 'verified' yani onaylanmış hesapları kullanıyor. Onaylanmış hesaplar, Twitter'daki kullanıcı adlarının hemen sağında yer alan mavi renkli bir tik işaretiyle belirtiliyor. Twitter tarafından özel olarak incelenen bu hesaplar, daha sonra onaylanmış hesaba dönüştürülüyor.

Twitter, özellikle politika , yönetim, gazetecilik, medya ve iş dünyası başta olmak üzere temel ilgi alanlarına yönelik onaylanmış hesap çalışmalarını sürdürüyor. Bu yüzden bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın Twitter hesabının şikayet edilmesi veya spam hesap olarak gösterilmesi durumunda hesabın askıya alınması mümkün olmuyor.

Yüzde 5 kuralı var

Ancak sıradan kullanıcıların Twitter hesaplarının askıya alınması için birçok farklı sebep bulunuyor. Twitter'ın özel bir algoritma geliştirdiği sistemde 'yüzde 5 kuralı' dikkat çekiyor. Bu kurala göre takipçi sayısının yüzde 5'i kadar spam olarak işaretlenmesi Twitter hesaplarının kapatılmasına neden oluyor.

Örneğin, 100 takipçisi olan bir kullanıcının 5 kez spam olarak işaretlenmesi o hesabın askıya alınmasına neden oluyor. Buna ek olarak aynı içeriğin birçok kez paylaşılması ve bir anda çok fazla kullanıcıyı takip etmek Twitter hesaplarının askıya alınmasına neden oluyor.

