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Yaşam

Abdullah Gül'ün takipçisi sayısı 3 milyonu aştı

Abdullah Gül Barack Obama'dan sonra takipçi sayısıyla devlet başkanları sıralamasında ikinci sırada yer alıyor

18 Nisan 2013 13:22

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, etkin olarak kullandığı Twitter hesabını takip edenlerin sayısı 3 milyonu aştı.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve kullanan Gül'ün, kurumsal ilişkileri geliştirmek ve halkla doğrudan ilişki kurmak için yöneldiği sosyal medya araçları Facebook, Twitter, YouTube ve Flickr'da hesapları bulunuyor.

ABD Başkanı Barack Obama 30 milyonun üzerindeki takipçi sayısıyla devlet başkanları sıralamasında birinci sırada yer alıyor.

Twitter'da 4 milyon 230 binin üzerinde takipçisi bulunan Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez'in ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Gül, ikinci sıraya yerleşti. Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wullf'un Türkiye ziyareti sırasında Twitter'dan ilk fotoğraf paylaşımını gerçekleştiren Gül, Twitter'da 'En Çok Konuşulanlar' bölümünde ilk 10 arasında yer alıyor.

Gül'ün programları ve Çankaya Köşkü ile ilgili bilgilerin yer aldığı iPhone uygulaması da çok sayıda kullanıcı tarafından indirildi.

Facebook'ta "cbabdullahgul" kullanıcı adıyla video, albüm ve fotoğraflarını paylaşan Gül, 780 binden fazla beğeni topladı. Cumhurbaşkanlığının farklı içerik kazandırılan internet sitesinin ziyaret sayısında da artış yaşandı. Sitenin aylık tekil ziyaretçi sayısı ortalama bir milyon olarak gerçekleşti.

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