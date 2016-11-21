"Abdullah Gül'ün İngiltere'de üstünü aradılar, ayakkabılarını bile çıkarttırdılar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ülkelerinin Türkiye’ye karşı olumsuz tutum içerisinde olduğu" görüşünü savunurken, 2011 yılında İngiltere'ye giden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaşadığı bir olayı örnek verdi. Gül’ü havalimanında uçağa binerken aradıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Ayakkabısını çıkarttırdılar. Sen Cumhurbaşkanımın ayakkabısını nasıl çıkarttırırsın?" diye sordu. Bu olaydan sonra İngiltere Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’ye geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Diyaloğumuz gayet iyi. Çok güzel bir görüşme yaptık. Dönüşünde talimat verdik, havalimanında ayakkabısı çıkartıldı, çoraplarına kadar arandı. Sen benim Cumhurbaşkanıma yaparsan, ben de sana yaparım" dediğini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AB ile üyelik müzakerelerinin sonlandıracağı yolundaki referandum mesajına ilişkin olarak, "İktidara geldiğimizde AB konusunda halk desteği yüzde 80’di. Yüzde 50’nin altına da hiç düşmedi. Bugün yüzde 20’nin de altı görünüyor. Referandum olursa yüzde 80 'AB’ye hayır' çıkar" dedi.

Çavuşoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın önderliğinde düzenlenen “Beyoğlu Sohbetleri” buluşmasına katıldı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarını Hürriyet'teki köşesine taşıyan Vahap Munyar'ın "Beştepe'yi aydınlattık Çamlıca Camisi için özel proje hazırladık" başlığıyla yayımlanan (21 Kasım 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

"Referandum olsa AB'ye yüzde 80 'Hayır' der"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın önderliğinde düzenlenen “Beyoğlu Sohbetleri” buluşmasında Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sordu:

- Avrupa Birliği (AB) konusunu referanduma götürme ihtimali nedir? Referandum olursa sonuç ne çıkar?

Çavuşoğlu önce AB ülkelerinin Türkiye’ye karşı tutumuna değindi:

- AB ülkeleri bize “eşit ortak” gözüyle bakmalı, adil olmalı. Ancak, örneğin Avusturya Dışişleri Bakanı her gün Türkiye’yi sözleriyle dövmeye kalkıyor. Tabi, bu durumda benim vatandaşım da tepki gösteriyor, “Müzakereyi durdurun” diyor.

Ardından soruya yanıt verdi: - İktidara geldiğimizde AB konusunda halk desteği yüzde 80’di. Yüzde 50’nin altına da hiç düşmedi. Bugün yüzde 20’nin de altı görünüyor. Referandum olursa yüzde 80 “AB’ye hayır” çıkar.

"İngilizler, Gül'ün ayakkabısını çıkarttırdı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ülkelerinin Türkiye’ye karşı olumsuz tutumlarını anlatırken bir örnek verdi:

- İngiltere’de 11’inci Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ü havalimanında uçağa binerken aradılar. Ayakkabısını çıkarttırdılar. Sen Cumhurbaşkanımın ayakkabısını nasıl çıkarttırırsın?

Bu olaydan sonra İngiltere Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’ye geldiğini belirtti:

- Diyaloğumuz gayet iyi. Çok güzel bir görüşme yaptık. Dönüşünde talimat verdik, havalimanında ayakkabısı çıkartıldı, çoraplarına kadar arandı. Sen benim Cumhurbaşkanıma yaparsan, ben de sana yaparım.