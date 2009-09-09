Abdullah Gül'ün dosyası Yargıtay'a gönderildi!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Gül hakkında kayıp trilyon davasından yargılanması kararının kaldırılması istemli başvurusunu, Yargıtay 11. Ceza Dairesi'ne gönderdi.Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, “Kayıp Trilyon” davasından yargılanmasına ilişkin kararın, “kanun yararına” bozulması talebi dün Yargıtay 11. Ceza Dairesi’ne geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gönderilen dosya, zamanaşımı süresi işlediği için derhal işleme konuldu ve bir tetkik hakimi görevlendirildi.



Daire, kararı kaldırırsa, Cumhurbaşkanı yargılanmayacak.



“Kanun yararına bozma” talebi reddedilirse, Gül’ün yargılanmasının yolu açılacak. Bu durumda Gül’ün, özel evrakta sahtecilik ve Siyasi Partiler Yasası’na aykırılılık suçlarından yargılanması gündeme gelecek. Adalet Bakanlığı’nın itirazları şöyle sıralandı:

Cumhurbaşka-nı’nın dokunulmazlığı var.



Vergi mükellefi olduğu gerekçesiyle Gül hakkındaki, takipsizlik kararına Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz eden emekli yargıç Cahit Nalbantoğlu’nun olaydan zararı yoktur. Bu nedenle itiraz hakkı da bulunmamaktadır.



Nalbantoğlu, yasal süre içinde itiraz etmedi.