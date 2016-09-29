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Politika

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı sitesindeki basın açıklamaları silindi!

Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel’in yaptıkları basın açıklamaları sitede hâlâ bulunuyor

29 Eylül 2016 21:15

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın açıklamalarının Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden kaldırıldığı ortaya çıktı.

Odatv’nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı sitesinin “Cumhurbaşkanlarımız” bölümünde, Abdullah Gül’ün özgeçmişi yer alırken ilgili sayfanın sonunda bulunan “basın açıklamaları” bölümü ise kaldırıldı.

Sitede Gül’den önce Cumhurbaşkanlığı görevi yapmış olan Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel’in yaptıkları basın açıklamaları ise hâlâ bulunuyor.

'Basın açıklamaları' kısmının olması gereken bölümde Gül'ün kendi sitesine yönlendiren bir link bulunuyor.

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