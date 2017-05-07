11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün babası hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaşındaki Gül, akşam saatlerinde Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Abdullah Gül, cuma günü Kayseri'ye gelerek babasını ziyaret etmişti.

Cenaze yarın defnedilecek

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Gül’ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül’ün cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini söyledi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte taziye evini ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Vali Kamçı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem babaları saat 18.30’da rahmetli oldular. Allah gani gani rahmet eylesin. Yarın öğle namazına müteakip Cami Kebir’de kılınacak cenaze namazından sonra defin işleri gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Gül’ün babası Ahmet Hamdi Gül’ün oturduğu apartmanın bulunduğu Kızılırmak caddesi üzerinde de güvenlik önlemleri alındı.

Erdoğan'dan taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'e taziyelerini iletti. Erdoğan, yarın Gül'ün babasının cenaze törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kayseri'de gerçekleşecek cenaze törenine katılacağı bildirildi