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Abdullah Gül’ün babası hastaneye kaldırıldı

Abdullah Gül’ün babası 89 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül, Kayseri’de özel bir hastanede tedavi altında bulunuyor

25 Şubat 2015 09:10

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babası Ahmet Hamdi Gül’ün hastaneye kaldırıldığı haberini alır almaz Kayseri’ye geldi. Doğruca hastaneye giden Abdullah Gül, babasını ziyaret etti ve doktorlardan sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Abdullah Gül’ün babası 89 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül, soğuk algınlığına bağlı idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle Kayseri’de özel bir hastanede tedavi altında bulunuyor. Ahmet Hamdi Gül, akşam saatlerinde soğuk algınlığına bağlı idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle Acıbadem Kayseri Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Başhekim Ömer Akbeyaz, Ahmet Hamdi Gül’ün sağlık durumunun ciddi olmadığını, şu anda özel odada antibiyotik tedavisi gördüğünü söyledi. 

Başhekim Akbeyaz, "Ahmet Hamdi Gül, soğuk algınlığına bağlı idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle hastanemizde tedavi altına alındı. İdrar yollarıyla ve romatizmayla ilgili rahatsızlıkları uzmanlarımız tarafından tedavi edilmektedir. Sanırım yarın kendisini taburcu edeceğiz. Damardan ilaç tedavisi sürmektedir. Hastamızın ciddi bir durumu yoktur" diye konuştu. 

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