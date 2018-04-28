"Abdullah Gül'ün adaylığını CHP'nin içi almaz, ruhu kaldırmaz"

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, CHP'nin önemli bir ismiyle 24 Haziran'daki seçim için kimin aday olacağını sözün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e geldiğini söyledi. Çekirge CHP'li yetkilinin partisinin teşkilatı ile ilgili olarak "Abdullah Gül'ü içi almaz. Ruhu kaldırmaz" dediğini yazdı.

"Teşkilat ve Gül’ün adaylığı" başlığıyla bir yazı kaleme alan Çekirge, CHP'li yetkilinin “Teşkilat diye bir şey var. Kimse bunu düşünmüyor” dediğini aktardı.

“Nasıl yani?' diye sordum. Bence bu cevap, siyasetin en önemli meselesini ortaya koyan bir açıklamadır" diyen Çekirge CHP'li yetkilinin sözlerini şöyle yazdı:

“Siz eğer aynı gelenekten, aynı kökten, aynı mücadeleden, aynı fikirden ve en önemlisi aynı teşkilattan gelmeyen birisini aday gösterirseniz ne oluyor biliyor musunuz? Sokakta, arazide, kapı kapı çalışması gereken parti teşkilatı heyecanla çalışmıyor. İçinden gelmiyor. Miting alanları bile enerjisiz kalıyor. Teşkilattan yayılmayan enerji elbette sandığı doldurmuyor.”

Mahalle mahalle çalışıp ilçelerden, illerden, gençlik teşkilatlarından süzülüp gelen bir partiliye bunu anlatamazsınız. İkna olmuş gibi gözükse de heyecanı olmaz. İçi almaz. Ruhu kaldırmaz.”