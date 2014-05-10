Abdullah Gül'ün 88 yaşındaki babası torna makinesinin başından ayrılmıyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 70 yıllık tornacı ustası babası 88 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül, küçük oğlu Macit ile birlikte ortak olduğu ve 20 ülkeye elektrik direği, kent mobilyaları ve billboardlar yapan organize sanayi bölgesindeki fabrikaya her gün gelip, çalışmaları izliyor.

"Çalışmak ibadet, evde sıkılıyorum" diyen Ahmet Hamdi Gül, günümüz gençlerini beğendiğini belirterek, "Şimdiki gençler hem akıllı, hem çalışkan" diye konuştu.

Atatürk'ün emriyle Kayseri'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan ve Türkiye'nin ilk milli uçaklarını imal eden Hava İkmal Bakım Merkezi'nde yıllarca tornacı ustası olarak çalıştıktan sonra emekli olan Ahmet Hamdi Gül, birikimlerini oğlu Macit ve diğer ortaklarıyla birlikte 10 yıl önce Organize Sanayi Bölgesinde kurdukları 'Parkım' markası ile üretim yapan Asteksan fabrikasında değerlendirdiğini söyledi. Gençlerin teknolojiyi çok iyi kullandıklarını ve ufuklarının açık olduğunu belirten Cumhurbaşkanının babası Ahmet Hamdi Gül, DHA'ya yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"1941 yılından bu yana çalışırım. Bilgi, deneyimlerinin hepsini gençlere aktarıyorum. Onlar, özellikle yeni makineleri bizden daha iyi kullanıyor. Zira büyük bölümü dijital ve teknolojinin en son ürünü. Bizim çalıştığımız dönemde torna makineleri manueldi. Yetenek, beceri ve dikkat isterdi. Fabrikaya her gün uğruyor, makinelerin olduğu imalat bölümünde bir tur atıp, giriş katındaki odamda oturup, misafirlerle, iş için gelenlerle oturup konuşuyorum. Daha sonra da oğlum Macit ile birlikte fabrika paydos ettiğinde evimize gidiyoruz."

Cumhurbaşkanı babası olduğunu hatırlatarak, çalışması yerine evde oturmasını isteyenlere, "Çalışmak, ibadettir" sözünü hatırlatan Ahmet Hamdi Gül, şöyle devam etti:

"Bazıları, 'Ahmet Hamdi amca bir oğlun cumhurbaşkanı, bir oğlun da fabrika sahibi. Neden hala çalışıyorsun?' diye soruyor. Onlara, paraya pula ihtiyacım olmadığını, emekli maaşımın da olduğunu hatırlatarak, evde oturunca sıkıldığımı, çalışmaya alıştığımı söylüyorum. Cumhurbaşkanı babası olmam, çalışmayıp, oturmamamı gerektirmiyor. Bazen yürüme güçlüğü çektiğim için bastonumla fabrikada bir tur atıp, çalışanlarla konuşuyorum. İş, makinelerle ilgili soru soran olursa cevap veriyorum. Artık tezgâh başına geçmiyorum ama gençlere işle ilgili yol gösteriyorum. Sonra da odamda oturup, gazete okuyor televizyon seyrediyorum. Gelen misafir veya müşterilerle görüşmeler yapıyorum."

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Birliği (KESOB) tarafından 2003 yılında 'Yılın Ahisi' seçilen Ahmet Hamdi Gül, "Allah ömür verdikçe, iş hayatından kopmam. Evde oturmak bana göre değil" diye ekledi.