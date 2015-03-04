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Yaşam

Abdullah Gül’e seyyar satıcıdan davet

Tarabya Sahili'nde yürüyüşe çıktığı esnada bir seyyar satıcı Abdullah Gül'ü çay içmeye davet etti

04 Mart 2015 16:22

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün akşam saatlerinde Tarabya Sahili’nde yürüyüşe çıktı. Gül, Boğaz'ın kıyısında tezgâhı olan bir seyyar satıcının sürpriz davetiyle karşılaştı.

Gül, kendisine yapılan çay ikramını geri çevirmedi. Seyyar soba etrafına konan tabureye oturan Gül’e çevrede olta ile balık tutan vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Gül ve balıkçılar, kendilerine ikram edilen çayı içerek sohbet ettiler. Burada yaklaşık yarım saat misafir olan Gül’ün bu anları cep telefonuyla çekilen fotoğraflara da yansıdı.

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