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Abdullah Gül'e selam vermeyen Org. Aslan Güner'e kızak görev

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşiyle protokolde selamlaşmamak için kaçan Genelkurmay ikinci...

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşiyle protokolde selamlaşmamak için kaçan Genelkurmay ikinci Başkanı Org. Aslan Güner'in bu sebeple "kızak göreve" getirileceği öne sürüldü.



YAŞ’ta Kara Kuvvetleri’ne Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri’ne de Murat Bilgel getirildi. Hava’da Korgeneral Abidin Ünal, Jandarma için de Servet Yörük üzerinde duruluyor.

TSK’nın zirvesinde ataması kesinleşen bir diğer isim de Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Aslan Güner oldu. Star gazetesinin haberine göre, Org. Güner, Balyoz tutuklusu Org. Bilgin Balanlı’nın yerine Harp Akademileri Komutanlığı’na atandı. Güner, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’e selam durmamak protokol sırasından kaçmasıyla gündeme gelen Güner, böylelikle yıllar sonra Karargah’tan ve Ankara’dan ayrılmış olacak. Orgenerallikte bekleme süresini dolduracağı bir yıl da İstanbul’da görev yapacak. Güner’in Harp Akademileri Komutanlığı’na atanmasıyla Harp Akademileri bir kez daha havacılardan alınarak karacılara geçmiş oldu.


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