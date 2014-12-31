Abdullah Gül'den Zekeriya Öz iddiasına açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ile görüştüğü iddialarını Twitter hesabından yazdığı mesajla yalanladı.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne Oluyor?" programına katılan Kanaltürk Ankara Temsilcisi Faruk Mercan, Savcı Zekeriya Öz'ün 17 Aralık operasyonu öncesi dönemin Cumhurbaşkanı Gül'le iki saat baş başa görüştüğünü iddia etti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Faruk Mercan'ın bu iddiasına Twitter'dan attığı mesajla yanıt verdi:

''Bu akşam bir TV programında iddia edildiği şekilde C. Savcısı Zekeriya Öz'ü 17 Aralık öncesinde kabul ettiğim kesinlikle doğru değildir.Bu akşam bir TV programında iddia edildiği şekilde C. Savcısı Zekeriya Öz'ü 17 Aralık öncesinde kabul ettiğim kesinlikle doğru değildir.''