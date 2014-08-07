T24 LogoT24 Logo
Politika

Abdullah Gül'den Demirtaş'a veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, veda ziyaretleri kapsamında Selahattin Demirtaş'ı TBMM'deki makam odasında ziyaret etti

07 Ağustos 2014 23:41

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a veda ziyaretinde bulundu. Görüşme, Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın TBMM'deki makamında gerçekleşti. 

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Gül'ü Meclis'in Şeref Kapısı'nda karşıladı. Karşılamada HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Mardin Milletvekili Erol Dora ve TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu da hazır bulundu. 

Yarım saat süren görüşmenin ardından Demirtaş, Gül'ü arabasına kadar uğurladı. 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gül, aracına binmeden önce Parlamento muhabirleriyle Şeref Kapısı merdivenlerinde "veda fotoğrafı" çektirdi.

ETİKETLER

abdullah gülselahattin demirtaşsırrı süreyya önderhdpveda ziyareti

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Gül, HDP genel merkezine neden gidemiyor?

Cumhurbaşkanı Gül veda etmek için HDP ziyaretini yaşanan sorun nedeniyle Meclis'te yapacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24