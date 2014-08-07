Abdullah Gül'den Demirtaş'a veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a veda ziyaretinde bulundu. Görüşme, Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın TBMM'deki makamında gerçekleşti.
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Gül'ü Meclis'in Şeref Kapısı'nda karşıladı. Karşılamada HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Mardin Milletvekili Erol Dora ve TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu da hazır bulundu.
Yarım saat süren görüşmenin ardından Demirtaş, Gül'ü arabasına kadar uğurladı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Gül, aracına binmeden önce Parlamento muhabirleriyle Şeref Kapısı merdivenlerinde "veda fotoğrafı" çektirdi.