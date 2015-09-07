Abdullah Gül'den Dağlıca açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dağlıca saldırısıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yapılan saldırıların birlik ve beraberliği bozma amaçlı olduğunu belirtip, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığım sırasında Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nı iki kez ziyaret etmiş ve kahraman Mehmetçiğimizin birer gece misafiri olmuştum. Coğrafi açıdan çok zor olan bölgede halkın güvenliğini sağlamak için görev yapan askerlerimize yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Dağlıca'daki menfur saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yüce milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Bu hain saldırıların tek amacının ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak olduğu açıktır. Halkımızı teröre karşı haklı tepkisini ortaya koyarken kardeşliğimize ve birliğimize zarar verecek davranışlardan kaçınmaya davet ediyorum."