Abdullah Gül’den Ankara saldırısı için açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, en az 37 yurttaşın yaşamını yitirdiği saldırı sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.

Gül yaptığı açıklamada "Ankara'daki hain terör saldırısını lanetliyorum. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun, herkesi teröre karşı tavizsiz bir şekilde birarada durmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.