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Abdullah Gül; Yolsuzluk varsa üstü kapanmaz, herkes rahat olsun

Abdullah Gül, yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili Başbakan Recep ile görüşerek kendi düşüncelerini aktardığını ve Erdoğan'ın Pakistan dönüşü gerekli açıklamayı yapacağını söyledi

24 Aralık 2013 15:40

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Yolsuzluk varsa üstü kapanmaz. Herkesin rahat olması gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni, Çankaya Köşkü’nde yedinci kez düzenlendi.

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili ilk kez konuştu.

Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre Gül, "Türkiye’de son 10 yılda köklü reformlar yapıldı. Hukuk alanında siyaset alanında. Bu reformlar doğrultusunda şeffaflaşma yaşandı. Bunların yaşandığı bir ülkede yolsuzluk yanlış varsa üstü kapanmaz. Bunu bilin. Burası 15 yıl önceki Türkiye değil artık. Herkesin rahat olması gerekir.

İddia edilen yolsuzluk konusu artık mahkemeye taşındı. Yargı Türkiye’de hem bağımsız hem tarafsızdır. Demokratik hukuk devletinde böyledir. Mahkeme titiz bir şekilde dosyayı inceleyecek. Ardından tartışma ve iddialarla ilgili bir karar verecek. İşin aslını ortaya çıkaracak. Bunu herkesin beklemesi lazım. Mahkeme bunu en doğru şekilde çıkaracaktır. Hepimiz adına millet adına doğruyu söyleyecektir.

Demokratik hukuk devletinde çalışanların hepsinin bireysel farklılıkları düşünceleri olabilir. Farklı akımlara bağlı olabilirler. Ancak devlet ve kamu söz konusu olduğunda başka hiçbir dayanışma ve ilişki olamaz. Bu temel ilkedir" dedi.

Cumhurbaşkanı, soruşturmalardaki usulsüz işlemlerin geçmişte de yapıldığı anımsatılınca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün de bu tür şeyler oluyordu. Ben bu tip yanlışlıklara başından beri dikkat çektim. Türkiye AB ile müzakere yapan, reform adımları atan bir ülke. Bu reformların uygulanması gerekir.”

 

Yeni kabine sinyali

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yolsuzluk operasyonuna isimleri karışan bakanların görevden alınıp alınmayacağının sorulması üzerine de şu yanıtı verdi:

“Bakanlarla ilgili Sayın Başbakan ile uzun uzun konuştuk. Kendisinin  de bu konuda düşünceleri var. Hazırlık ve değerlendirme yapıyor. Ben de düşünceleri kendisine aktardım. Gelince görüşeceğiz. Sorunuzun cevabını o görüşmeden sonra duyacaksınız.”

17 Aralık'ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Rıza Sarraf ile Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Bakan oğulları Barış Güler ve Kaan Çağlayan ile Süleyman Aslan ve Rıza Sarraf'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanarak cezaevine konmuş, operasyonun ardından hükümet kanadı çok sayıda polis amirini görevden almıştı.

Hürriyet’te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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