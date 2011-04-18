T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ (A.A)

18 Nisan 2011 21:06

-ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ (A.A) - 18.04.2011 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Abdullah Gül Üniversitesinin temelinin haziran ayı içerisinde atılacağını bildirdi. Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Dubai seyahati dönüşünde İstanbul'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı bir toplantıya iştirak ettiğini, burada Abdullah Gül Üniversitesi ile ilgili bazı konuları görüştüklerini belirtti. Özhaseki, şunları kaydetti: ''Abdullah Gül Üniversitesinin temelini haziran ayı içerisinde atacağız. Ayrıca İstanbul'da yapılan Kayserililer buluşmasını Kayseri'ye aldık. Bu sayede hem tüm Kayserilileri biraraya getireceğiz hem de Abdullah Gül Üniversitesinin temelini atacağız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24