-ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ (A.A) - 18.04.2011 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Abdullah Gül Üniversitesinin temelinin haziran ayı içerisinde atılacağını bildirdi. Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Dubai seyahati dönüşünde İstanbul'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı bir toplantıya iştirak ettiğini, burada Abdullah Gül Üniversitesi ile ilgili bazı konuları görüştüklerini belirtti. Özhaseki, şunları kaydetti: ''Abdullah Gül Üniversitesinin temelini haziran ayı içerisinde atacağız. Ayrıca İstanbul'da yapılan Kayserililer buluşmasını Kayseri'ye aldık. Bu sayede hem tüm Kayserilileri biraraya getireceğiz hem de Abdullah Gül Üniversitesinin temelini atacağız.''