Abdullah Gül Türkiye'nin 4 maddelik Suriye önerisini BM'ye taşıyacak

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad arasında kimyasal silah pazarlığıyla yeni bir aşamaya gelen Suriye sorununu önceki gün masaya yatıran hükümet kendi pozisyonunu 4 maddeyle belirledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM'nin 68. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin yaklaşımını anlatacak.

ABD-Rusya-Suriye arasındaki kimyasal pazarlık üzerine önceki gün Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. Suriye konusunun görüşüldüğü toplantıda son gelişmeler masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre Suriye'de yaşanan iç savaşı sona erdirecek bir çözüm planı olmadan yapılacak sınırlı müdahalenin krizi çözmeyeceği görüşü benimsendi.

ABD'nin 'gönüllüler koalisyonu' ile sınırlı bir askeri müdahale için hazırlıklarını yaptığı sırada Rusya'nın kimyasal silahların denetime açılması için öneri getirmesi ve Suriye'nin de bunu kabul etmesiyle oluşan yeni durum önceki gün yapılan güvenlik zirvesinde masaya yatırıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan ve kurmaylarıyla birlikte Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da katıldığı toplantıda, oluşan yeni durum tüm yönleriyle ele alındı.

İç savaşı bitirmeli

Başbakan Erdoğan başkanlığındaki geniş kapsamlı, güvenlik ağırlıklı Suriye toplantısında Esed yönetiminin zaman kazanma ihtimali de gözönüne alınarak bunun bir takvime bağlanması ve bir çözüm planı hazırlanması görüşünün benimsendiği öğrenildi. Türkiye, kimyasal silahların denetime açılmasının yeterli olmayacağını, iç savaşı sona erdidecek bir çözüm planının hazırlanmasını savunuyor. Güvenlik zirvesinde Türkiye'nin yeni durum karşısında alacağı tavır ve 4 aşamalı çözüm planı ortaya kondu:

Süre sınırlı olsun

- Kimyasal silahla ilgili sürece karşı değil.

- Kimyasal silahlarla ilgili yeni durum zaman kazanmak için yeni bir manevra olmamalı. Bu nedenle bir süre sınırlaması getirilmeli.

- Suriye'deki sorun sadece kimyasal silah olarak görülmemeli. Kimyasal silahlara odaklanıp, 100 bin kişinin katledildiği gerçeği göz ardı edilmemeli.

- Suriye'de iç savaşı sona erdirecek ve Suriyelilerin kendi geleceklerini inşa edebilecekleri bir çözüm planı ortaya konulmalı.

Gül BM'de dile getirecek

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 24 Eylül'de başlayacak 68. dönem çalışmalarının ilk gününde yapacağı konuşmada bu konuyu dile getirecek. Gül, Suriye'nin birlikte yaşaması için yeni bir stratejiye ihtiyacı olduğunu belirtecek. Gül, Suriye'de iç savaşı bitirecek yeni bir düzenin, insanların tekrar kendi ülkelerinde yaşayabilecekleri yeni bir durumun kurulabilmesi için ülkenin kimyasal silahlardan tamamen arındırılmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekecek. Cumhurbaşkanı, Suriye'de yeni bir durumun kurulabilmesi için gerçek bir siyasi çıkış stratejisine ihtiyaç olduğunun altını çizecek.

Nuceyfi ile görüştü

Başbakan Erdoğan, Ankara'da temaslarda bulunan Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ile görüştü. Görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Nuceyfi, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile de bir araya geldi. Nuceyfi'nin gündemi Suriye'deki gelişmeler oldu.