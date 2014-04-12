Abdullah Gül: Terleyip terlemediğimi siz biliyorsunuz

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü yerleşkesinde hazırlanan 800 metrelik özel parkurda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 50. yılı tanıtımı için pedal çevirdi. Finiş noktasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, basın mensuplarının “Başbakan Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanları için ‘terleyen cumhurbaşkanı’ tanımı vardı. Terlediniz mi acaba?” sorusuna, “Bugün terlemedim. Ama terleyip terlemediğimi siz biliyorsunuz” yanıtını verdi.

Protokol kapısından eşofmanlarıyla çıkıp organizasyona katılan Gül, Çankaya Köşkü’nde ilk kez bisiklete bindiğini söyledi. 27 Nisan’da Alanya’da start alıp 4 Mayıs’ta İstanbul’da son bulacak turun, Türkiye tanıtımı için çok önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

“Bir spor faaliyetinin 50 yıl istikrarlı bir şekilde yapılması çok önemli. Cumhurbaşkanı olduktan sonra her seferinde turun başlangıcında veya bitiminde muhakkak oldum. Türkiye’nin tanıtımına çok büyük bir katkı sağlayan bir tur. Yedi gün boyunca Türkiye’nin en güzel sahillerinde, şehirlerinde bu tur yapılıyor ve 130’a yakın ülkenin televizyonları günde iki saat canlı olarak veriyor. Ayrıca her gün EuroSport’ta en azından bir saat özetler sunuluyor. Herhalde 100 milyonlarca dolar verilse böyle bir tanıtım yapılamaz. Tabii ayrıca bisiklet sporunu bu şekilde destekliyoruz ama bunun ötesinde bisiklet artık gelişmiş ülkelerde insanların bir hayat tarzı. Öyle ki, gidince görürsünüz, insanlar işlerine bisikletle gidiyor, geliyor. Mevkileri, makamları ne olursa olsun.”