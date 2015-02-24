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Abdullah Gül sosyal medyada Erdoğan'ı solladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'da 5.88 milyon takipçisi bulunuyor

24 Şubat 2015 10:43

Görev süresi boyunca sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görev süresi sona ermesine rağmen Twitter’da takipçi sayısını hızla artırmaya devam ediyor. Görev süresinin dolduğu 28 Ağustos’ta 4 milyon 781 bin olan takipçisi olan Gül’ün, bugün itibariyle takipçi sayısı 6 milyonu geçti. Başka bir deyişle, takipçi sayısı 6 milyon 2 bin 215 olan Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı görevinin sona erdiği tarihten bu yana takipçi sayısını yaklaşık 1 milyon 220 bin artırmış oldu.

Daha önce "Twitter baş belasıdır" yorumuyla tartışmaya yol açan, ancak son dönemde bizzat kendisi de aktif olarak kullanmaya başladığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ise Twitter'da 5.88 milyon takipçisi bulunuyor. 

Twitter’da dünyada en fazla takipçisi olan devlet adamları arasında yer alan Gül, fotoğraf paylaşım sitesi ’instagram’ı da kullanıyor.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı görevindeyken sosyal medyayı önemsemesi ve sosyal ağları iyi kullanmasıyla biliniyordu.

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