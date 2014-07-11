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Abdullah Gül konuşma kararı aldı

Cumhurbaşkanı Gül'ün İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonuna ilişkin açıklama yapması bekleniyor

11 Temmuz 2014 15:19

Ankara’da olduğu süre içinde Cuma namazını çoğunlukla Çankaya Köşkü içindeki camiide Köşk personeli ile birlikte kılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugünkü Cuma namazını ise hemen Köşk’ün karşısındaki Simon Bolivar Bulvarı üzerinde bulunan “Köşk Camii”nde kılacak. Gül’ün Cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta bir açıklama yapacağı öğrenildi.

Gül’ün açıklamasının İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonuyla ilgili olacağı ve dünyaya İsrail operasyonlarının durdurulması için bir çağrı yapması bekleniyor.

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