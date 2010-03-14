Abdullah Gül Kongo'ya gitti

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, THY'ye ait bir uçakla saat 10.40'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne hareket etti.



Cumhurbaşkanı Gül, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Ahmet Selamet ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tarafından uğurlandı.



Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte Devlet Bakanları Selma Aliye Kavaf, Faruk Nafiz Özak, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile iş adamları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve bir grup gazeteci de Kongo'ya gitti.



Cumhurbaşkanı Gül, resmi ziyareti çerçevesinde Kongo'dan sonra Kamerun'a geçecek.







