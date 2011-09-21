Abdullah Gül: Karakutuyu kim söktü

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili gönderilen bir videoyu izlediğini söyleyerek, “İnsanın aklının almayacağı şeyler var. Çok fazla söylemeyeyim. Baktım ki bir taraftan cesetleri zorla buz falan çıkarıyorlar, bir taraftan birisi de orada vidayı söküyor. Hepsi çıktı ortaya” dedi.







Vatan'ın haberine göre, BBP Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin can verdiği helikopter kazası, üzerindeki soru işaretleri ile dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Şubat 2010’da Devlet Denetleme Kurulu’na “Araştırın” talimatı verdi. DDK, CİHAN Haber Ajansı’nın çektiği görüntülerden, helikopterin uçuş bilgilerinin muhafaza edildiği ARGUS 5000CE ile Skymap IIIC cihazlarının yerinde olmadığını saptadı. Görüntüleri inceleyen DDK, Kara Kuvvetleri’ne ait Skorsky helikopterdeki bazı personelin, düşen helikopterden bu parçaları aldığını tespit etti. 24 Ocak 2011’de açıklanan raporda, Sikorsky Helikopterdeki personel hakkında savcılığa soruşturma yapılması için suç duyurusu yapıldı. 3 Mart 2011’de ise soruşturmayı yürüten Savcı Uğur Koç, 7 şüphelinin yer aldığı fezlekesini hazırladı ve dosyayı Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Cumhurbaşkanı Gül de DDK’dan ek rapor hazırlaması için yeni talimat verdi.



Dink ve Yazıcıoğlu davalarını yakından takip ediyordunuz. Gelinen nokta nedir?



Hrant Dink ve Muhsin Yazıcıoğlu’nda Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirdim. Çok görüşmeler yaptılar, doğrusu bitirmediler tam. Bitmedi. Ancak Muhsin Yazıcıoğlu’nkinde çok büyük şeyler ortaya çıktı açıkçası. Yani inanmak mümkün değil. Büyük açıklar ortaya çıktı. Yani düşünebiliyor musunuz, Meclis’te bu kapanmıştı, tepki olmuştu. Ama ortaya çıktı ki düşen helikopkerin bütün beyni, o helikopterin her şeyini kayda geçen hafızası yok ortada şimdi. Düşünebiliyor musunuz, keçiler gelip söküp götürmedi. Yani böyle bir şey değil, özel vidalarla sökülmüş, yok ortada. İşte bunun yok olduğunu tespit etti bu denetleme raporu. Daha bunun gibi insanın aklının almayacağı şeyler var. Çok fazla söylemeyeyim.



Çenesinin kırıldığı söyleniyor...



Bu olabilir, tabii don var orada. Bu tespit edildikten sonra da ihbarlar yağdı. Yazmış ‘Cumhurbaşkanım’ diye gönderdi adam. ‘Biz görev yapıyoruz zannediyorduk ama şunlar şunlar da var, al şu videoya bak’ diye gönderdiler bana. Baktım ki bir taraftan cesetleri zorla buz falan çıkarıyorlar, bir taraftan birisi de orada vidayı söküyor. Hepsi çıktı ortaya.



Kim sökmüş?



Neyse...

O zaman kazadan çok cinayet diyebilir miyiz?



Şimdi cinayet de diyemeyiz, onu savcılık diyecek. Olan bir şeyi şey etmek de olabilir, yanlışlardan, hatalardan dolayı da olabilir. Sorumluluktan kaçma gibi de olabilir. Savcılıkta tabii, savcılık her şeyi ortaya çıkartacak. Hrant Dink’te de çok detaylı çalışıyorlar, onu söylemek isterim.





Tepemin tasını attırdı ama derslerini aldılar





Gül, Humboldt Üniversitesi’ndeki konuşma öncesi PKK’nın yaptığı ‘bomba ihbarı’ nedeniyle toplantıyı iptal etmek isteyen Alman güvenlik güçleriyle yaşanan gerginliği anlattı: Ne demek bomba? Tedbirini almadın mı sen, buraya bir devlet başkanı geliyor...





Berlin Ritz Carlton Oteli’nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görüşmeleri için düzenlenmiş odalarından birindeyiz. Saat gece yarısını geçiyor. Gül, Alman mevkidaşının, onuruna Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verdiği resmi akşam yemeğinden dönüyor.





Humboldt Üniversitesi’ndeki konuşma öncesi PKK’nın yaptığı ‘bomba ihbarı’ ve Alman güvenlik güçlerinin ‘lütfen programınızı iptal edip otelinize dönün’ tavrı, kendi deyimiyle ‘tepesini attırmış.’ Ama onun dışında ziyaretten son derece memnun:





Bu gezinin en önemli yanı şu; aramızda oluşan iklim, atmosfer, konuşulanlar, doğrusu çok iyi bir şekilde geçiyor ve eminim ki bundan iyi bir sinerji olur. Yoksa kuru kuru ziyaret yapılır, gidilir, gelinir. Ama öyle değil. Ben de burada konuşmalarımda doğrusu farklı bir perspektif ortaya koyuyorum. Onların bazı şeyleri fark etmesine yardımcı oluyorum. Türk-Alman ilişkileri ne kadar sağlam olursa, ne kadar çok işbirliği olursa, bu işbirliği eğitim, bilim, araştırma, mühendislik, yeni alanlara ne kadar çok taşınırsa iki tarafın o kadar faydasına olur. Siyasi konularda zaten bir problem söz konusu değil. AB konusunda da dürüst davranıyorlar Fransızlar’a falan karşı... En çok fasıl yine burada açılmış vaziyette.







Türkler’in durumuna gelince, burada tabii 3 milyon Türk yaşıyor. Buradaki Türkler de kendi muhasebelerini çok yaptılar. Herkes, camilerden, vakıflardan kulüplere kadar kendi değerlendirmesini, otokritiğini yapmış vaziyette. Şimdi herkes daha sağlıklı bakıyor. Tabii ki problemler var. İşte vize başta olmak üzere. Onları da konuştuk. Vizelerde epey bir düzeltme yapacaklar artık. Siz de takip ettiniz, Türk-Alman İş Konseyi’nde Türkler’den çok Almanlar konuştu. Alman işadamları, iş dünyasının temsilcileri, vizenin ne kadar haksız olduğunu anlattılar. Geniş kapsamlı bir gezi oluyor. Hiç bu kadar sıcak, açık, yakın, dostane olmamıştı.





Çok canım sıkıldı, derslerini aldılar



Ben gitmeden önce bizim istihbarat teşkilatı söylemişti orada 30-40 kişi olacak diye, herkes biliyordu, onun da tedbirlerini herkes almıştı. Konuşmuştu bizimkiler de. Bütün gayretlerine rağmen, sabahtan beri yayın yapmış Roj TV falan. Ona rağmen 30-40 kişi toplanınca fiyaskolarını bu şekilde kapatmak istediler. Açıkçası nümayiş yapılmasına falan ben bir şey demem veya toplantıda en aykırı sorular sorarlar ederler, bunlara da hiçbir şey demem, açığımdır. Ama bomba falan deyince tabiri caizse kafamın tası o zaman attı... Ne demek Berlin’de sen, bomba falan. Salona tam girerken ‘bir dakika’ diye durdurdular, işte bomba var. Ne demek bomba? Zaten tedbirini almadın mı sen, buraya herhangi bir profesör gelip konuşma yapmıyor ki devlet başkanı geliyor. Şaka değil ki. Tedbirini almadın mı, ha buna rağmen yine de risk almamak içinse tamam çekiliriz, bakarsın, girilir... Oooo, iptal edin, olmasın, etmesin, otele gidin falan... Çok canım sıkıldı, derslerini aldılar.



Kaynağına dair bir şey var mı efendim?

PKK... Vay efendim işte bomba ihbarıymış. Uçağa bomba ihbarı yapıyorlar, uçak iniyor, araştırılıyor, bakılıyor, bir şey yok, kalkıyor gidiyor. Olacak iş değil doğrusu... Bizim Ahmet (Sever) ‘Her şey düzgün işlerse saat gibi işliyor bütün sistemleri. Ama bir böyle stres testine tutarsan çöküyor dedi.’ Bugün oradaki buydu. Herhalde hayatlarında unutmazlar söylediğim lafları. Bir bakıma iyi oldu, görsünler... Muhakkak ki çok mahcup olmaları lazım. Cumhurbaşkanı üzgün tabii ki. Çok iyi yaptınız, ayrılmadınız dedi. O şantaja boyun eğsek beni orada konuşturmamış olacak. Programımı iptal ettirmiş olacak. Danimarka’da Roj TV davası devam ediyor, aslında anonslar, adam toplamak için gün boyu yayın yaptılar dediler bana, doğruysa onları kaydedip bütün bu davada göndermek lazım.





Yürüyüş yapar, gösteri yapar, pankart açar ayrı. Ne demek bomba ihbarı?

Alman Cumhurbaşkanı Bağdat demiryolunu canlandırmaktan söz etti. Hindistan’a, Pakiskan’a uzatmak. O coğrafyada Türkiye’nin çıkarları, dış politikası ile Almanlar’ın örtüşen tarafı var mı?



Almanya daima Ortadoğu’ya, Orta Asya’ya ilgi göstermiş olan bir ülke. Biz de öyleyiz. Bağdat demiryolu, Hicaz demiryolu neden yapıldı, İngilizler’i kuşatmak için yapıldı. İngilizler Süveyş Kanalı’nı yaparken onları kuşatmak için yapıldı. Ve çok kısa bir süre içerisinde yapıldı. Berlin, İstanbul, Bağdat. Aslında yapılan yol budur. Gelecekle ilgili potansiyeli gösteriyorum. Karın doyurmayan şeylerle büyük çıkarları mahvetmeyin demek istiyorum. Ben anlatırken baksaydınız yüzlerine, ta Körfez’de bütün buraların nasıl birleşeceğini, Pakiskan ile Türkiye arasında demiryolunun çalışmaya başladığını, Çin’le Kazakistan’la yolların bağlandığını...





Bütün bunları söylerken, tarihi Alman açılımıdır bu. Almanlar’ın hayalidir bütün bunlar. Niye bütün Avrupa bu sıkıntıyı yaşıyor, büyüyemediği için. Büyümek için bazı ülkeler doymuş, ne yapacaklar? Onları büyütecek dinamo lazım, işte bütün buralar olacaktır. Şunu da biliyorlar tabii ki, dünyanın merkezi nereye kayıyor, bunu da görüyor hepsi. Onun için Türkiye’nin kıymetini muhakkak bilecekler. Yeter ki biz Türkiye’nin kıymetini gösterelim. Biz Türkiye’yi kıymetsizleştiriyoruz doğrusu. Uzun yıllar hep yaptığımız şey oydu. Bir de tabii kendi evi düzenli olmayan insanın kıymeti de olmaz. Bu açıdan ta başından beri ısrarla konuştuğum şeydir; kendi evimizi düzene koyma meselesi. Her bakımdan. İktisadi kurallar açısınan da, ekonomik kurallar, hukuk kuralları, insan hakları standartları, bütün diğer meselelerimiz, Kürt meselemiz, Alevi, bütün bunları daha yüksek bir özgüven içerisinde, standarda kavuşturmak. Bunu sen yapmazsan işte kargaşa oluyor. O açıdan biz bu yolda ilerledikçekendi içimizde, Türkiye’nin çekimi, Türkiye’nin cazibesi o kadar çok artacak ki. Türkiye’den göç yok şimdi, buradan Türkiye’ye göç var rakamlara baktığımızda. Sanayiciler, değerli önemli insanlar, hepsi şunu söylüyorlar; biz telaşlanıyoruz diyorlar. Yetişmiş adam noksanlığı var. Korkuları burada okuyan Türkler için Türkiye daha cazip olacak. Hepsi dönüyor, daha da çok dönecekler.



Akademik dünyada bu başlamış durumda.

Evet, onun için bisiklet teorisini verdim. Pedal çevirmezsen düşersin. Gerçekten çok hayret edici bir durum var ortada. Bakın İtalya’nın 2 trilyon dolar borcu var. Ya nasıl yaptın bunu? Niye şimdiyi kadar kimsenin dikkatini çekmiyor? İspanya öyle. Kim var, Almanya var, Lüksemburg var, Hollanda var, İskandinav ülkeleri var sağlam. Bunun ötesinde bir de Türkiye var. Kendi saydı Alman Cumhurbaşkanı. Bir de benim çok hoşuma giden şey şu; biz Türkiye’nin hep AB nezdinde imajını düzeltmek için çok kültürel faaliyetler, medya faaliyetleri, çok gayretler sarf ediliyor, çok da para harcanıyordu. Doğrusu ancak kıt katkısı oluyordu. Ama Türkiye’nin ekonomik toparlanması, büyümesi, rakamların iyi olması, esas Avrupa halklarının Türkiye’ye bakışını değiştirecek olan şey bu. İnşallah Türkiye’nin bu trendi böyle devam eder, 2-3 yıl içinde Türkiye’nin Avrupa’daki algısı çok farklı olacak.