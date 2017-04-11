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Abdullah Gül, İlham Aliyev'le görüştü

Aliyev, yüksek rütbeli devlet memurlarının da geleneksel olarak bu tür karşılıklı ziyaretlerde bulunmalarının önemli olduğunu söyledi

11 Nisan 2017 21:40

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. Görüşmenin ardından Aliyev ve Gül kısa bir açıklama yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün öncülük ettiği heyeti kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev, 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başkanlığındaki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.

İkili görüşmelerin ardından açıklama yapan Abdullah Gül, Türkiye’de başbakan ve cumhurbaşkanlarının, özellikle kendisinin de ilk yurt dışı ziyaretlerini Azerbaycan’a yaptıklarını belirtti.

Kendisinin de  ilk resmi ziyaretlerini Türkiye’ye gerçekleştirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yüksek rütbeli devlet memurlarının da geleneksel olarak bu tür karşılıklı ziyaretlerde bulunmalarının önemli olduğunu vurguladı. 

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