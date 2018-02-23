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Abdullah Gül ile görüşen gazeteci: Toplumsal bir mutabakat üzerinden aday olabilir

Gazeteci Gürkan Hacır, CNN Türk'te Gece Görüşü programında konuştu

23 Şubat 2018 13:43

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazeteci Gürkan Hacır'a yaptığı değerlendirmede 2019'daki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde adaylık konusunda hiçbir görüşmesinin olmadığını söyledi. Hacır, Gül'ün adaylığı konusunda, "Toplumsal bir mutabakat üzerinden aday olabilir" yorumunu yaptı.

Gazeteci Gürkan Hacır, Abdullah Gül ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Sol'da yer alan habere göre; CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programında konuşan Hacır, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Maslak'taki ofisinde ziyaret ettiğini, Gül'ün erken seçim beklemediğini ve seçimlerin zamanında, 2019 yılında yapılacağını düşündüğünü söyledi.

Hacır, Gül'ün kendisine, CHP ile 2019 seçimlerinde adaylık konusunda hiçbir görüşmesinin olmadığını yine aynı şekilde Saadet Partisi ile de görüşmediğini söylediğini açıkladı.

Gül'ün Maslak'taki ofisinde gerçekleşen randevu için bir de yorum yapan Hacır, "Abdullah Gül toplumsal bir mutabakat üzerinden aday olabilir" dedi.

 

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