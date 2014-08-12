'Abdullah Gül, bu hareketin temel direklerinden biri'

Recep Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında gözler AKP'ye çevrilirken, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Abdullah Gül'ün ''Partime geri döneceğim" açıklamasına, "O partimize zenginlik, güç katar" sözleriyle destek verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'İlk defa millet cumhurbaşkanını seçti, bunun tadını çıkartalım'

Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının vatandaşlar ve özellikle de AK Parti camiası tarafından epeyce bir tartışılması ve değerlendirilmesini istediklerini belirten Atalay, "Hemen 'başbakan kim olacak?' tartışmalarından ziyade, şu seçimin sonucu bir başarıdır, büyük bir bayramdır bizim için. İlk defa millet kendi cumhurbaşkanını seçti. Bunun bir tadını çıkartalım. Bu, müthiş bir başarıdır" dedi.

Seçim sonuçlarındaki oy oranlarının muhalefete her şeyi gösterdiğini ifade eden Atalay, sonuçların ardından muhalefette çok büyük bir telaşın yaşandığını söyledi. Atalay, ''Çatının büyük ayağı''nı CHP, MHP ve "Paralel yapı"nın, seçim sonucuyla bozguna uğradığını dile getirdi.

'AK Parti'yi, Özal, Demirel örnekleriyle değerlendirenler yanılıyor'

Atalay, "Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından AK Parti'nin bölüneceği, karışacağı" iddialarına ilişkin soruyu yanıtlarken, parti olarak en büyük değişimi geçireceklerini, ilk kez genel başkanın değişeceğini, hükümetin yeniden kurulacağını söyledi.

Türkiye'deki bu büyük değişim sürecinde parti içinde de çalışmalar yürütüleceğine işaret eden Atalay, şöyle konuştu:

"Biz, bu işleri çok düzenli yürüten bir partiyiz. Bütün vatandaşlarımız ve teşkilatlarımız şundan emin olsun, dün seçim sonuçları belli oldu hemen bir araya geldik. Bugün daha ilk günü, ayın 11'inde MKYK'mız toplandı ve kendi gündemindeki konuları görüştü. AK Parti'yi, geçmişte Sayın Özal, Sayın Demirel örnekleriyle değerlendirenler oluyor, bunlar yanılıyor. AK Parti'yi ben hep şöyle anlatıyorum, AK Parti bir dava partisidir. Bu partinin ileri gelenleri, acizane şahsımı da onun içine koyarım, bizler ömür boyu bir dava ahlakı içinde, belli hedefler için çalışmış insanlarız. Şu anda da bu partiyi, iyi bir kutlu hareket olarak görüyoruz ve bu partinin hedefine doğru hiçbir zayıflama, sorun olmadan iyi gitmesi hepimizin en önemli isteğidir. Bunun için çalışırız. Buradaki arkadaşların hepsi, birbiri için feda olur. Biz, birbirimiz için feda oluruz."

Atalay, parti içerisinde çok zengin bir siyaset adamı kadrosu olduğuna dikkati çekerek, "Öyle zengin bir kadro var ki buradan çok hükümet, çok başbakan çıkar ve bizim hareketimize hiçbir halel gelmez. Ondan emin olun, herkes ondan emin olsun" değerlendirmesini yaptı.

'Abdullah Bey, bu hareketin temel direklerinden biri'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugünkü açıklamalarının hatırlatılması üzerine Atalay, "Abdullah Gül, bu hareketin temel direklerinden biri. Birinci isim Tayyip Bey ise ikinci isim Abdullah Bey'dir. Kuruluşundan beri bu ikili müthiş bir birliktelik sergilemiştir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın milletvekili olamadığı dönemde Gül'ün hükümeti kurduğunu, milletvekili seçildiği akşam görevi Erdoğan'a devrettiğini, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçiminde "Kardeşim Abdullah Bey, cumhurbaşkanımız olacak" dediğini anlatan Atalay, hareketin bu fedakarlıklar ve jestlerle yürüdüğünü belirtti. Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdullah Bey, cumhurbaşkanlığı bitiyor, bu partiye gelmemesi yanlış olur. Onun partisi. Bizde öyle makamlarla falan bitmiyor bu şeyler. Bunlar aynen devam edecek. Abdullah Bey tabii ki partimize gelecek. O partimize zenginlik, güç katar. Hem toplum genelinde hem partimizin, teşkilatımızın tabanında hem parti grubumuzda hepimizin gönlünde Abdullah Bey'in bir yeri vardır. Onun gelmesinden daha tabii ne olabilir?"

Partinin kutlu misyonunun iyi yürümesinin tek hedef olduğunun altını çizen Atalay, "Farklı görüşlerimiz, eleştirilerimiz varsa bile tek sebebi bu hareketin iyi yürümesi içindir, başka bir sebebi yok" değerlendirmesinde bulundu.

Genel başkan seçiminin yapılacağı olağanüstü kongre sürecinde istişare ve değerlendirmelerin yapılacağını aktaran Atalay, "İyi değerlendirerek, istişareyle herkesin üzerinde en çok mutabık olduğu ismi çıkarırız ve kongreye öyle gideriz diye düşünüyorum, bekliyorum. Bu konuda iyi bir çalışma olacaktır. Türkiye ve dışarıda AK Parti'nin bu konularda biraz sorun yaşamasını ve biraz karışıklık olmasını bekleyenler de var. Yahut bunu umanlar da var, hiç ummasınlar" diye konuştu.