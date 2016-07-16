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15 Temmuz Darbe Girişimi

Abdullah Gül: Askerler kışlalarına dönsün, bir daha milletin yüzüne bakamazlar!

"Türkiye bir Latin Amerika ülkesi değil, Afrika ülkesi değil"

16 Temmuz 2016 04:03

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'darbe girişimini' değerlendirdi. Gül, "Askerler kışlalarına dönsün, bir daha milletin yüzüne bakamazlar!" dedi. Gül, "Önce bütün milletimize şunu söylemek isterim, düşüncesi, fikri, partisi ne olursa olsun, bir kenara bırakmalı bugün, demokrasi için sımsıkı sahip durması gerekir. Türkiye bir Latin Amerika ülkesi değil, Afrika ülkesi değil" diye konuştu.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Türkiye'nin milli menfaatlerini kazanmak ve savunmak için büyük mücadele veren TSK'nın başını bu şekilde tutmak büyümk bir zuldür ve büyük bir suçtur. Bu hatayı yapanlar buhndan derhal vazgeçsinler ve kışlalarına dönsünler. Bir daha milletin yüzüne bakamayacak hale gelirler. Aziz milletimden ricam, herhangi bir saldırganlık olmadın, çatışmaya fırsat vermeden, ağır başlı bir şekilde demokrasiye sahip çıksınlar. Gün bugündür, herkesin sınav günüdür. Türkiye bu sıkıntılı geceyi unutacak ve evrensel hukukun geçerli olduu bir nisam olacak Türkiye'de. Bütün vatandaşlarımdan rica, demokrasi ve millet iradesine sahip çıksınlar"
 

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