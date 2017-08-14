Abdullah Gül, AKP'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmıyor

AKP’nin 16. kuruluş yıldönümü kutlamaları birazdan Ankara'daki Sincan Harikalar Diyarı’nda başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşma yapacağı kutlamalara 6 bin kişi davet edildi. Davetliler arasında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise kutlamalara katılmayacağı bildirildi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MYK sonrası yaptığı açıklamada, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından aranarak davet edildiğini ancak kendisinin katılamayacağı yönünde mazeret bildirdiğini ifade etti.

Mahir Ünal konuya ilişkin şunları söyledi:

Abdullah Gül, 11 Cumhurbaşkanı’mız katılamayacağını bildirdi. Mazeret bildirdi. Kendisine hem davetiye ulaştırıldı hem de sayın Cumhurbaşkanı’mız arayarak davet etti. Sayın bir önceki başbakanımız Davutoğlu’nu bizzat ben arayarak davet ettim. Ahmet Davutoğlu, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan katılacak sadece sayın Abdullah Gül arayarak mazeret iletti.

Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener gibi, Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Milli Görüş hareketinden ayrılan isimlerin öncülüğünde 'Erdemliler Hareketi' adıyla yola çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), bugün 16. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Kutlamalar Sincan'daki Harikalar Diyarı’nda yapılacak. AKP’nin kurucu kadroları dışında eski ve yeni milletvekillileri, ilçe ve il başkanları ile vatandaşlar da dahil 6 bin kişinin katılması bekleniyor.

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