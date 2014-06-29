'Köşk için aday değilim, Başbakanlığı sonra kendi aramızda konuşacağız'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Köşk adaylığı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Ben aday olmayacağım. 30 Mart’tan önce de bunu Tayyip Bey’e söylemiştim. 28 Ağustos’ta görev sürem sona erecek" dedi. Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Köşk'e çıkması halinde kendisinin Başbakan olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise, "Onlar daha sonra kendi aramızda konuşulacak tonda" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gazi Koşusu ödül töreninin ardından Köşk seçimleriyle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gül şunları söyledi:

Ben aday olmayacağım. 30 Mart’tan önce de bunu Tayyip Bey’e söylemiştim.

28 Ağustos’ta görev sürem sona erecek."

'İstişare edeceğiz'

Gül gazetecilerin başbakanlık ile ilgili sorusuna ise, "Onlar daha sonra kendi aramızda konuşulacak tonda" cevabını verdi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya ise Gül, “Ben bu kadar söylemiş olayım. Onları artık önümüzde göreceğiz” dedi.

Bu akşam Erdoğan ile yapacakları görüşme hatırlatılan Gül, “İstişare edeceğiz” cevabını verdi.

Tarabya Köşkü'nde bir araya geldiler

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan'ı Tarabya Köşkü'nde kabul etti.

Geçen perşembe MGK nedeniyle gerçekleştirilemeyen görüşme 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.