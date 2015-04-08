Abdullah Gül, aday listeleri için ne dedi?

Basın mensuplarının, YSK'ya sunulan partilerin milletvekili aday listelerini nasıl değerlendireceğine ilişkin soruya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Onu başkalarına soracaksınız. Hepsine hayırlı olur inşallah" şeklinde cevap verdi

Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte, Özdilek Alışveriş Merkezi içindeki bir sinemada, Çanakkale Deniz Savaşı'nı konu alan “Son Mektup" adlı filmi izledi.



Girişte, basın mensuplarının, partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na sundukları milletvekili aday listelerini nasıl değerlendireceğine ilişkin sorusuna Gül, “Onu başkalarına soracaksınız. Hepsine hayırlı olsun inşallah. Söyleyeceğim bu" cevabını verdi.





'Noksanlık var'





Abdullah Gül, filmle ilgili olarak da, “Başından beri çok merak ediyordum. Ankara'dayken böyle filmleri destekledim. Böyle filmlerin olmasını çok istedim. Çanakkale Savaşı büyük bir olaydır. Deniz savaşı ayrı, kara savaşı ayrı. Bu deniz savaşı ile ilgili bir film. 100. yıldönümünü yaşadığımız bir dönemde; çok sayıda kitabın, çok sayıda filmin, çok sayıda başka sanat-kültür eserinin, çok canlı bir şekilde olması gerekirdi. Onu görmüyorum doğrusu, bu birazcık üzücü. Balkan Savaşı'nın da 100. yıldönümünde aynı noksanlığı gördük. Tabii 1. Dünya Harbi'nin neticeleri bizi çok ilgilendirdi. Dolayısıyla bizim acımız daha büyük. O açıdan, daha canlı bir şekilde tarihin yaşanmasını isterdim" diye konuştu.

