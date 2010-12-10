Abdullah Gül 7 üniversiteye rektör atadı

T24 - Cumuhrbaşkanı Abdullah Gül, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından yeni kurulan 7 üniversiteye rektör atadı..
Gül, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından yeni kurulan;
-Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali SÜRMEN’i,
-Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muammer YAYLALI’yı,
-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit OKUR’u,
-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Galip AKHAN’ı,
-Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Hakan ASYALI’yı,
-Konya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i,
-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin DOĞAN’ı, atadı..