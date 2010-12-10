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Politika

Abdullah Gül 7 üniversiteye rektör atadı

Gül, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından yeni kurulan 7 üniversiteye rektör atadı...

10 Aralık 2010 02:00

T24 - Cumuhrbaşkanı Abdullah Gül, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından yeni kurulan 7 üniversiteye rektör atadı..


Gül, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından yeni kurulan;


-Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali SÜRMEN’i,

-Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muammer YAYLALI’yı,

-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit OKUR’u,

-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Galip AKHAN’ı,

-Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Hakan ASYALI’yı,

-Konya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’i,

-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin DOĞAN’ı, atadı..


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