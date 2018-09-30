Abdullah Cömert'in ailesine saldırı

Gezi Park eylemleri sırasında 2 Haziran 2013 günü Hatay’da polis tarafından başından vurularak öldürülen Abdullah Cömert’in Antakya’nın Gazi Mahallesinde yaşayan ailesinin yaşadığı eve saldırı gerçekleştirildi. Evin kapısının zorla açılmaya çalışıldığı ve paylaşılan fotoğraflarda ailenin otomobiline zarar verildiği görüldü.

Saldırı gece saat 00.30 sıralarında Abdullah Cömert’in evinin bulunduğu Antakya’nın Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Saldırıyı Abdullah Cömert’in abisi Adnan Cömert sosyal medyadan, “Evimize saldırı var, canımızı zor kurtardık” şeklinde duyurdu.

Aileden edinilen bilgilere göre kendi mahallesinde oturan kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırının daha önce de defalarca yaşandığı aktarıldı. Cömert ailesi, mağdur duruma düşürüldüklerini, saldırganların sahte rapor alarak kendilerinden şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Adnan Cömert, saldırının planlı olduğunu ve polis ekiplerinin olaydan 1 saat sonra geldiğini belirtti. Saldırı sırasında evde hasta annesi ve engelli kardeşiyle olduğunu ve saldırgan grubun kalabalık olduğunu aktardı.

Abdullah Cömert'in abilerinin yaptığı sosyal medya paylaşımları şu şekilde: