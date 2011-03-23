Abdullah Çatlı’ya İngiliz pasaportu

T24 - Susurluk davası sanığı eski bakan ve eski Emniyet Genel Müdürü Ağar, Çatlı’ya 9 ayrı yerden pasaport verildiğini, “Bu dikkate alındığında Çatlı’nın belge edinmekte güçlük çekmediğinin anlaşılacağını” söyledi.





Susurluk davası kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde “suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği” iddiasıyla 1 yıla kadar hapsi istenen eski DYP lideri Mehmet Ağar, esas hakkındaki savunmasında, 3 Kasım 1996’daki Susurluk’taki trafik kazasında ölen Abdullah Çatlı’yla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Çatlı’ya 1980’den 1994’e kadar Şanlıurfa ve İstanbul valilikleri, Türkiye’nin Londra ve Chicago Başkonsolosluğu ile İngiltere’nin İstanbul başkonsolosluğundan 9 ayrı pasaport verildiğini söyleyen Ağar, “Söz konusu tarihler arasında Abdullah Çatlı’nın edindiği pasaportlar gözönüne alındığında şahsın sahte veya gerçek herhangi bir belge edinmekte bir güçlük çekmediği anlaşılacaktır” dedi. Bu bilgilere karşılık, Çatlı’ya verilen 9 pasaportlarla ilgili olarak Ağar dışında yargılanan kamu görevlisi bulunmuyor.



1 yıla kadar hapsi isteniyor

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ağar’ın, Susurluk sanıklarından Yaşar Öz ile Çatlı’ya takibattan veya yakalanmadan kurtulmalarını sağlamak için yeşil pasaport sağladığı, silah taşıma ruhsatı alınmasında kolaylık gösterdiği iddialarıyla “silahlı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenmişti. Ağar hakkındaki karar, 26 Mayıs’ta verilecek.

Karar duruşmasından önce savcılığın esas hakkındaki görüşüne karşı esas hakkındaki savunmasını mahkemeye gönderen Ağar, Çatlı ile ilgili önemli bilgiler verdi.



İşte Çatlı’nın pasaportları

Çatlı’ya yeşil pasaport vermekle suçlanan Ağar, savunmasında, İçişleri Bakanlığı Başmüfettişleri tarafından yapılan incelemede edinilen bilgilere göre, Çatlı’ya verilen pasaportları şu şekilde sıraladı:



- Şanlıurfa Valiliği menşeli ve 20.08.1980 tarihli umuma mahsus.

- T.C. Londra Başkonsolosluğu menşeli ve 05.06.1986 tarihli umuma mahsus.

- T.C. Londra Başkonsolosluğu menşeli ve 08.04.1988 tarihli umuma mahsus.

- T.C. Londra Başkonsolosluğu menşeli ve 27.07.1990 tarihli umuma mahsus.

- T.C. Londra Başkonsolosluğu menşeli ve 07.05.1992 tarihli umuma mahsus.

- İnsanbul Valiliği menşeli ve 11.03.1993 tarihli umuma mahsus pasaport.

- İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu menşeli ve 05.06.1986 tarihli İngiliz pasaportu.

- İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu menşeli ve 31.10.1994 tarihli İngiliz pasaportu.

- T.C. Chicago Başkonsolosluğu menşeli ve 17.08.1989 tarihli umuma mahsus pasaportu.

Ağar, Çatlı’nın üzerinden ele geçirilen sahte silah taşıma belgesi, sürücü belgesi ve yeşil pasaportla Öz’e verdiği iddia edilen sahte silah taşıma belgesindeki imzaların, Adli Tıp tarafından “basit, taklidi kolay imzalar” değerlendirmesi yapıldığını hatırlattı.



Çatlı gerçeği

Mehmet Ağar hakkındaki suçlamaları reddederken, yaptığı savunma ise Çatlı’nın devlet tarafından korunduğunu ve her dönemde pasaport verildiğini ortaya koydu. Çatlı, Ankara Bahçelievler’de 9 Ekim 1978’de 7 TİP’linin öldürülmesinin baş sorumlusu olarak aranırken 1980’lerin başında yurtdışına kaçtı. ASALA’ya karşı bazı eylemlerde kullanıldığı öne sürülen Çatlı, 1982’de İsviçre’de Mehmet Saral adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı. 1993’te Türkiye’de Şahin Ekli adına düzenlenmiş pasaport la gözaltına alınan Çatlı, 3 Kasım 1996’da Susurluk’ taki trafik kazasında öldü. Üzerinde Mehmet Özbay adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.