Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Ödülleri sahiplerini buldu

T24 - Genel-İş ve DİSK eski Genel Başkanı Abdullah Baştürk anısına, Baştürk ailesi, DİSK ve Genel-İş Sendikası işbirliği ile bu yıl sekizincisi düzenlenen 'Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı' yarışması sonuçları belli oldu.

Roman, öykü, şiir, oyun, yaşamöyküsü, röportaj, makale, eleştiri ve deneme kitapları gibi türler arasından yapılan başvurulardan en beğenilenleri 24 Aralık günü Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleşecek anma ve ödül töreni ile ödüllendirilecek.



Remzi İnanç, Özgen Seçkin, Vecihi Timuroğlu, Necati Tosuner, Tuncer Uçarol'dan oluşan seçici kurulun değerlendirilmeleri sonucunda ödül alacak eserler şöyle:



"Madenci Kasabasında Yıkımın Fotoğrafı – Yerüstünden Notlar…" Editörler: Alaattin Timur – Mahmut Hamsici,



"Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı" Editör: Gökhan Bulut,



"Toplumcu Tiyatroya Adanmış Bir Yaşam: S. Günay Akarsu" Editörler: Merhaba Gösteri Topluluğu.





'2010 Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Ödüllerini' kazananlar konuşuyor



Mülkiyeliler Birliği, ödülleri kazanaları söyleşiler ve fotoğraf sergileri için ağarlayacak. Program ise şöyle:



25 Aralık Cumartesi, 14.00 – 16.00

Oturum Başkanı: Vecihi Timuroğlu

- Çağrı Kaderoğlu Bulut, Yalçın Bürkev

Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi



- Mesut Çelik, Erdinç Özköylü, Ergül Alkılıç

Toplumcu Tiyatroya Adanmış Bir Yaşam: S. Günay Akarsu



- Alaattin Timur, Mahmut Hamsici:

Madenci Kasabasında Yıkımın Fotoğrafı – Yerüstünden Notlar

21-27 Aralık, 11.00 – 23.00



Fotoğraf sergisi

"Bir Madenci Kasabası - Armutçuk"



